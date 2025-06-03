Хочет выйти победителем: известно, почему Трамп затягивает с санкциями против РФ

Отказ от санкций может стать очередным ударом по авторитету Трампа.

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Трамп надеется на сделку с Путиным / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления политолога:

Законопроект Грэма по санкциям против РФ не нравится Трампу

Вероятно, Трамп придумает что-то компромиссное

Трамп хватается за сделку с Путиным, как за соломинку

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внес законопроект о введении новых санкций против России. Даже звучали заявления, что он может быть принят без согласия Трампа. Политолог Петр Олещук предположил, действительно ли США начнут действовать против РФ жестче.

"Честно говоря, я не представляю, как это можно будет сделать. Ведь в Палате представителей спикером является Майк Джонсон, который стопроцентно лоялен к Трампу, поэтому он просто не поставит на голосование законопроект, который Трампу не нравится. Впрочем, если Майк Джонсон будет вынужден не ставить на голосование законопроект о санкциях в угоду Трампу, это будет очередной удар по авторитету Трампа", - сказал он в интервью Главреду. видео дня

По его словам, для Трампа было бы лучше, чтобы этот законопроект вообще никто не вносил.

"Теперь же просто соскочить с этой темы у Трампа не получится. Думаю, в конце концов Трамп придумает что-то компромиссное, например, введет какие-то санкции против Путина и России, но они будут очень и очень слабыми. И тогда Путину Трамп сможет сказать, что его к этому принудили, а своим - что он начал вводить жесткие санкции, и теперь ему должны дать время на переговоры", - подчеркнул политолог.

Он также добавил, что вероятность введения "санкций Грэма" крайне низкая.

"Трамп сделает все, чтобы этого не произошло. Он до сих пор, как за соломинку, хватается за сделку с Путиным, считая, что он ее достигнет, все будет прекрасно, и, таким образом, он оправдает все свои шаги и выйдет победителем. Очевидно, что это соглашение уже выглядит мертвым, но Трамп за него все равно хватается", - отметил Олещук.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции против России - что известно

Как сообщал Главред, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерении добиться введения новых санкций против Российской Федерации до начала саммита Большой семерки, который состоится 15-17 июня в Канаде.

Президент США Дональд Трамп говорил, что он "очень разочарован" массированными обстрелами Украины, но при этом Америка все еще не вводит жесткие санкции против России, чтобы не испортить "сделку".

Кроме того, издание Süddeutsche Zeitung писало, что Европа и США больше не движутся в одном направлении, когда речь заходит о введении экономических санкций против России.

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Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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