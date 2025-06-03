Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Хочет выйти победителем: известно, почему Трамп затягивает с санкциями против РФ

Мария Николишин
3 июня 2025, 14:33
158
Отказ от санкций может стать очередным ударом по авторитету Трампа.
Хочет выйти победителем: известно, почему Трамп затягивает с санкциями против РФ
Трамп надеется на сделку с Путиным / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления политолога:

  • Законопроект Грэма по санкциям против РФ не нравится Трампу
  • Вероятно, Трамп придумает что-то компромиссное
  • Трамп хватается за сделку с Путиным, как за соломинку

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внес законопроект о введении новых санкций против России. Даже звучали заявления, что он может быть принят без согласия Трампа. Политолог Петр Олещук предположил, действительно ли США начнут действовать против РФ жестче.

"Честно говоря, я не представляю, как это можно будет сделать. Ведь в Палате представителей спикером является Майк Джонсон, который стопроцентно лоялен к Трампу, поэтому он просто не поставит на голосование законопроект, который Трампу не нравится. Впрочем, если Майк Джонсон будет вынужден не ставить на голосование законопроект о санкциях в угоду Трампу, это будет очередной удар по авторитету Трампа", - сказал он в интервью Главреду.

видео дня

По его словам, для Трампа было бы лучше, чтобы этот законопроект вообще никто не вносил.

"Теперь же просто соскочить с этой темы у Трампа не получится. Думаю, в конце концов Трамп придумает что-то компромиссное, например, введет какие-то санкции против Путина и России, но они будут очень и очень слабыми. И тогда Путину Трамп сможет сказать, что его к этому принудили, а своим - что он начал вводить жесткие санкции, и теперь ему должны дать время на переговоры", - подчеркнул политолог.

Он также добавил, что вероятность введения "санкций Грэма" крайне низкая.

"Трамп сделает все, чтобы этого не произошло. Он до сих пор, как за соломинку, хватается за сделку с Путиным, считая, что он ее достигнет, все будет прекрасно, и, таким образом, он оправдает все свои шаги и выйдет победителем. Очевидно, что это соглашение уже выглядит мертвым, но Трамп за него все равно хватается", - отметил Олещук.

Хочет выйти победителем: известно, почему Трамп затягивает с санкциями против РФ
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции против России - что известно

Как сообщал Главред, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерении добиться введения новых санкций против Российской Федерации до начала саммита Большой семерки, который состоится 15-17 июня в Канаде.

Президент США Дональд Трамп говорил, что он "очень разочарован" массированными обстрелами Украины, но при этом Америка все еще не вводит жесткие санкции против России, чтобы не испортить "сделку".

Кроме того, издание Süddeutsche Zeitung писало, что Европа и США больше не движутся в одном направлении, когда речь заходит о введении экономических санкций против России.

Читайте также:

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп санкции против России Петр Олещук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Вот кто взорвал Крымский мост": соцсети взорвались мемами после операции СБУ

"Вот кто взорвал Крымский мост": соцсети взорвались мемами после операции СБУ

16:10Война
"Трамп стал посмешищем": из-за Путина президент США оказался в тупике

"Трамп стал посмешищем": из-за Путина президент США оказался в тупике

16:08Политика
Россияне жалуются на повторную атаку на Крымский мост - детали

Россияне жалуются на повторную атаку на Крымский мост - детали

15:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

"Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

Через год после первого развода: известный шоумен женился во второй раз

Через год после первого развода: известный шоумен женился во второй раз

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Град, грозы, сильные ливни и ветер: Украину атакует мощный шторм

Град, грозы, сильные ливни и ветер: Украину атакует мощный шторм

Последние новости

16:48

Как не угробить урожай: какие растения нельзя выращивать рядом с картофелем

16:33

В РФ сделали заявление о третьем раунде переговоров с Украиной и поставили "дедлайн"

16:24

Гривна резко ослабила позиции: каким будет курс доллара и евро 4 июня

16:10

"Вот кто взорвал Крымский мост": соцсети взорвались мемами после операции СБУФото

16:08

"Трамп стал посмешищем": из-за Путина президент США оказался в тупике

Заигрываниями с Путиным Трамп отдалил завершение войны в Украине и создал себе проблемы – ОлещукЗаигрываниями с Путиным Трамп отдалил завершение войны в Украине и создал себе проблемы – Олещук
16:08

Известная украинская ведущая развелась с мужем - что произошло

16:01

Минимальную зарплату в Украине повысят: аналитик назвал сроки

15:52

"Мы не понимаем": Витвицкая рассказала, почему не играет свадьбу с женихом-военным

15:50

Спикер Палаты представителей поддержал введение адских санкций против РФ

Реклама
15:42

Россияне жалуются на повторную атаку на Крымский мост - детали

15:35

"Станет хромой уткой": у Трампа начались проблемы в США из-за игр с Путиным

15:11

Избили и незаконно мобилизовали: ГБР объявило подозрение трем сотрудникам ТЦК

15:06

В Кремле сделали заявление о встрече Путина с Зеленским и Трампом

15:03

Китайский гороскоп на завтра 4 июня: Лошадям - злость, Драконам - потери

15:02

Только сверхумные справятся: где 3 отличия между девушками

14:47

В Украине поднялись цены на аренду квартир: насколько дороже приходится платить

14:38

О секрете штрихкода знали лишь единицы: раскрыта хитрая уловка супермаркетовВидео

14:33

Хочет выйти победителем: известно, почему Трамп затягивает с санкциями против РФ

14:24

Урожая не будет: что нельзя сажать рядом с томатамиВидео

14:15

Историческая спецоперация: СБУ в третий раз поразила Крымский мост

Реклама
14:12

В Москве обнародовали 2 условия для третьего раунда переговоров

13:51

"Быстро назад": Леся Никитюк показала мускулистого мужчину в своей постели

13:46

Почему 4 июня нельзя купаться в водоемах: какой праздник и день ангела

13:34

Украинская делегация прибыла в США: в Зеленского назвали главную цель визита

13:34

В Украине назначают дополнительные выплаты на детей: кто получит 6 тысяч гривен

13:09

Киркоров появится в новом шоу: первые фото больного путиниста

13:03

Чтобы обойти санкции, Порошенко пытался переписать на жену все активы, а себе оставить прицеп - СМИ

12:55

"Крот" в штурмовой бригаде: СБУ задержала в Харькове агента РФ

12:53

Градус неадекватности повысится: Олещук сказал, как Трамп сыграл на руку Путину

12:43

Пригоревшие кастрюли засияют, как новые: чем нужно заменить губку для мытьяВидео

12:41

Будут ли летом выключать свет: в Укрэнерго окончательно ответили

12:35

Будут не по карману: украинцев предупредили о повышении цен на фрукты и овощи

12:25

Дочь Джоли и Питта взяла себе новое имя

12:00

Будет жарче, чем в прошлом году: синоптик озвучила прогноз погоды на лето 2025

12:00

Не все меня поймут: Анна Ризатдинова откровенно о спорте, маме, личной жизни и воспитании сына без мужаЭксклюзив

11:53

К Ефремову в колонию приезжала с ночевкой молодая актриса: СМИ назвали имя женщины

11:44

Ливни, град и сильный ветер: где в Украине завтра будет бушевать непогода

11:41

Скачок, или стабильность: банкир рассказала, чего ждать на рынке валют в июне

11:31

"Зверский" поступок: Зеленский резко отреагировал на удар РФ по СумамФото

11:11

4 знака зодиака, рожденные с огромной удачей

Реклама
10:59

В США сосед застрелил 59-летнего голливудского актера

10:57

Путин может пойти войной на Европу: Бондарев озвучил вероятный сценарийВидео

10:56

"У нас нет выбора": Шмыгаль заявил, что "Паутина" может повториться

10:50

У Украины могут возникнуть проблемы из-за тактики РФ на фронте - СнегиревВидео

10:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

10:39

Путин будет мстить за уничтоженные самолеты: СМИ раскрыли, что задумали россияне

10:28

Астропрогноз на июнь: как взять от первого месяца лета максимум пользы

10:09

Цена упала на 15 гривен: в Украине ощутимо подешевел базовый овощ

10:03

Уменьшение ракетных атак по Украине: Игнат сказал, как "Паутина" повлияла на РФ

10:02

РФ подняла в небо МиГ-31К и могла запустить "Кинжалы" по Украине: что известно

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять