После переговоров в Стамбуле Трамп будет вынужден действовать - CNN

Кратко:
- В Стамбуле состоялся второй раунд переговоров
- Россия продолжает требовать капитуляции Киева
- Ультимативные условия РФ стали ударом по имиджу Трампа
Второй раунд переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле завершились без прорыва. Кремль продолжает требовать полной капитуляции Киева. Об этом пишет CNN.
В частности, во время переговоров, Россия передала Украине новый меморандум с жесткими требованиями. Среди которых:
- вывод ВСУ с оккупированных территорий;
- отказ от вступления в НАТО;
- полная демилитаризация и запрет на размещение иностранных войск;
- отмена всех санкций;
- отказ от репараций;
- полное восстановление дипломатических и экономических отношений.
Однозначно, эти условия украинская власть категорически отвергает.
Кроме того, в издании говорится, что такие ультимативные требования российской стороны стали ударом и по имиджу Дональда Трампа.
Президент США, который активно продвигает свою стратегию "быстрого мира" в Украине как ключевое обещание на второй срок, проявил гнев: по его словам, Путин "абсолютно сошел с ума" после недавних массированных атак на украинские города.
На фоне провала стамбульских переговоров в Конгрессе США набирает обороты инициатива по новым, "разрушительным" санкциям против РФ. Один из ее авторов, сенатор Ричард Блюменталь, публично обвинил Кремль в попытке "сделать дураками Трампа и Америку".
Журналисты издания подчеркивают, что бескомпромиссная реакция Путина на призывы к миру, теперь может заставить Трампа действовать.
Второй раунд переговоров в Стамбуле - новости по теме
Как ранее писал Главред, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Тем временем корреспондент Financial Times Кристофер Миллер обнародовал фото документа, который Украина передала российской стороне.
Позже министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл детали переговоров с российской делегацией в Стамбуле и сообщил о том, какие договоренности достигнуты. По его словам, "единственным прогрессом" переговоров пока является договоренность об освобождении украинских пленных.
Между тем Россия снова выдвинула ультимативные условия в новом "меморандуме".
В документе, опубликованном российским информагентством ТАСС, перечислен ряд требований к Украине, которые Кремль называет условиями прекращения огня.
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Что известно о CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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