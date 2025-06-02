Неожиданная реакция Зеленского: что сказал президент о переговорах с РФ

Читайте в материале:
- Какую информацию Зеленский получил о российском меморандуме
- Почему президент удивился заявлениям РФ об "угрозах"
- Как он оценил поведение российской делегации на переговорах
Россия, вероятно, снова выдвинула ультимативные требования в очередном "меморандуме", информацию о котором получили разведки стран-партнеров Украины. Об этом во время общения с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
Президент отметил, что еще не видел сам документ, но имеет предварительные данные от союзников.
"Но я от партнеров и партнерских разведок получил информацию, что там может быть. Это очень похоже на ультимативные вещи РФ", - отметил Зеленский.
По его словам, после ознакомления с документом он готов откровенно высказать свое мнение относительно его содержания.
Отдельно президент прокомментировал заявление российской стороны о якобы угрозах их жизни со стороны Украины.
"Наши люди корректно вели себя, то честно говоря я удивлен такими месседжами", - сказал он.
Также Зеленский вспомнил поведение российской делегации, отметив, что несмотря на некоторое сдерживание, пренебрежительное отношение все равно имело место.
"Знаете, оно какое есть - такое есть, наглые люди вели себя спокойнее", - подчеркнул президент.
Переговоры в Стамбуле 2 июня - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Зеленский назвал условия Украины на переговорах с РФ в Стамбуле. Владимир Зеленский назвал основные детали позиции Украины на предстоящих переговорах с российской делегацией в Стамбуле.
Также ранее Зеленский высказался о переговорах в Стамбуле. Зеленский подчеркнул, что всегда нужно верить в какие-то решения.
Ранее бывший российский дипломат Бондарев раскрыл реальный план РФ и отметил, что переговоры в Стамбуле не приведут к миру. По его словам, Путин считает, что у него на руках все козыри.
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Что известно о РБК-Украина?
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