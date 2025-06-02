Неожиданная реакция Зеленского: что сказал президент о переговорах с РФ

Президент Украины предположил, что в документе Кремль снова озвучил ультимативные требования к Украине.

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Президент прокомментировал поведение делегации РФ / коллаж: Главред, фото: МИД Турции, Офис президента

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Какую информацию Зеленский получил о российском меморандуме

Почему президент удивился заявлениям РФ об "угрозах"

Как он оценил поведение российской делегации на переговорах

Россия, вероятно, снова выдвинула ультимативные требования в очередном "меморандуме", информацию о котором получили разведки стран-партнеров Украины. Об этом во время общения с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

Президент отметил, что еще не видел сам документ, но имеет предварительные данные от союзников.

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"Но я от партнеров и партнерских разведок получил информацию, что там может быть. Это очень похоже на ультимативные вещи РФ", - отметил Зеленский.

По его словам, после ознакомления с документом он готов откровенно высказать свое мнение относительно его содержания.

Отдельно президент прокомментировал заявление российской стороны о якобы угрозах их жизни со стороны Украины.

"Наши люди корректно вели себя, то честно говоря я удивлен такими месседжами", - сказал он.

Также Зеленский вспомнил поведение российской делегации, отметив, что несмотря на некоторое сдерживание, пренебрежительное отношение все равно имело место.

"Знаете, оно какое есть - такое есть, наглые люди вели себя спокойнее", - подчеркнул президент.

Переговоры в Стамбуле 2 июня - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Зеленский назвал условия Украины на переговорах с РФ в Стамбуле. Владимир Зеленский назвал основные детали позиции Украины на предстоящих переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

Также ранее Зеленский высказался о переговорах в Стамбуле. Зеленский подчеркнул, что всегда нужно верить в какие-то решения.

Ранее бывший российский дипломат Бондарев раскрыл реальный план РФ и отметил, что переговоры в Стамбуле не приведут к миру. По его словам, Путин считает, что у него на руках все козыри.

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