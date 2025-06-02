Украинцам грозит дефицит: Зеленский сделал важные заявления после переговоров с РФ

Владимир Зеленский ответил на вопросы о результатах переговоров с россиянами в Стамбуле и предупредил украинцев об угрозе дефицита газа.

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Зеленский назвал результаты переговоров в Стамбуле и предупредил украинцев / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Сколько пленных обменяют в рамках обмена с РФ

Как реагирует Украина на предложение РФ о временном перемирии на определенных участках фронта

Почему Украине грозит дефицит газа

2 июня 2025 года в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между Украиной и Россией, после которого Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-брифинг для журналистов. На встрече обсуждались ключевые вопросы, в частности обмен пленными, возвращение тел погибших военных, а также возможность прекращения огня.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам переговоров в Стамбуле.

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Об обмене пленными

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что по итогам переговоров в Стамбуле Украина и Россия согласовали обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".

"Будет обмен наших военных на их "1000 на 1000". Может быть дополнительный обмен еще 200 на 200. Украина подняла этот вопрос (во время переговоров в Стамбуле - ред.), еще дополнительных военных и по политзаключенным, и по журналистам. Отдельными списками мы обменяемся с россиянами на этой неделе", - сказал он.

Также Зеленский отметил, что стороны договорились о репатриации шести тысяч тел погибших военных. Президент отметил сложность этого процесса, поскольку для идентификации большинства погибших, как украинцев, так и россиян, необходимо проведение ДНК-экспертизы.

"Наша сторона согласилась передать российской стороне шесть тысяч тел "русских". Но здесь нужно очень тщательно изучить этот вопрос. Потому что, как нам стало известно, опознанных у "русских" из этих шести тысяч 15%. Это очень важно всех проверить. Всех наших нужно забрать обязательно. У нас уже один раз был случай, когда они передавали тела, и там они передавали какие-то тела своих убитых солдат", - сказал президент.

О прекращении огня на 2-3 дня

Президент Владимир Зеленский считает, что предложение России о краткосрочном прекращении огня имеет целью избежать новых санкций со стороны США. Он раскритиковал идею временного перемирия на несколько дней для сбора погибших, подчеркнув, что для России это лишь попытка взять паузу в войне.

"Я считаю, что идиоты, потому что, в принципе, ceasefire - для того, чтобы было не было убитых", - добавил он.

Смотрите видео заявления Зеленского относительно инициативы РФ о прекращении огня:

/ Фото: скриншот

По его мнению, только решительные санкционные шаги со стороны США способны заставить Россию действительно остановить боевые действия. Зеленский отметил необходимость продвижения санкционного пакета в Сенате, ведь другие методы пока не дают результатов. Он также напомнил, что уже третий месяц прошел с момента, когда США подали сигнал о полном прекращении огня, и Украина эту инициативу поддержала.

Реакция Зеленского на меморандум РФ

По данным разведок стран-партнеров, в своем "меморандуме" Россия, вероятно, снова выдвинула ультимативные требования. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что пока не ознакомлен с документом лично, но после ознакомления готов дать оценку.

"Но я от партнеров и партнерских разведок получил информацию, что там может быть. Это очень похоже на ультимативные вещи РФ", - добавил президент.

О дефиците газа

Кроме того, из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине возник существенный дефицит газа.

"У нас есть дефицит, я не хочу сейчас говорить вам на какую сумму, достаточно на большую сумму. Мы переживаем это из-за того, что были массированные атаки по газохранилищам и также по инфраструктуре добычи газа. И это было с осени прошлого года", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский / Фото: скриншот

Зеленский сообщил, что часть мощностей уже восстанавливается, однако есть риски, что не все удастся полностью восстановить. В связи с этим, вместе с министром энергетики обсуждаются пути покрытия возможного дефицита, чтобы гарантировать поставки газа населению.

"Половину (нужного объема - ред.) мы нашли, а половину нам не хватало. Скажу так, на миллиард евро. Мы говорим о таком объеме, о котором я говорю с норвежским премьер-министром", - пояснил глава государства.

РФ признала кражу украинских детей

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Стамбуле 2 июня российская делегация фактически признала факт незаконного вывоза украинских детей, однако отказалась согласиться с реальными масштабами этого явления.

"Я хочу, чтобы журналисты понимали их (россиян - ред.) отношение к гуманитарному аспекту. Ну, во-первых, они сказали, чтобы мы "не устраивали шоу для бездетных европейских бабушек". Это их отношение к тому, что мы поднимаем вопрос детей", - сказал президент.

Он отметил, что украинская сторона озвучила цифру в 20 тысяч похищенных детей, тогда как россияне утверждали, что речь идет лишь о сотнях.

"Наша команда обиделась на это. А я, честно говоря, не обижаюсь на это, а считаю, что это важная фиксация не количества, самого факта, что они соглашаются, что украли детей. Мы считаем тысячи, а они говорят, что вопрос о сотнях. Важно, что этот факт зафиксирован", - сказал Зеленский.

О переговорах с Путиным

Кроме того, Зеленский выразил поддержку инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной встрече лидеров Украины, России, Турции и США. Он также подтвердил, что имел разговор с Эрдоганом по этому поводу.

"И действительно, от него (президента Турции Эрдогана - ред.) был сигнал, как я отношусь, если будет встреча четырех лидеров - он, президент Америки, Путин и я. Я ему сказал, что встречу на уровне лидеров я поддерживаю, потому что у меня впечатление, что прекращения огня без нашей встречи не будет", - сказал Зеленский.

Путин и Эрдоган / Фото: сайт Кремля

Об операции "Паутина"

Президент Владимир Зеленский заявил, что операцию "Паутина" Украина осуществила самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Основной целью этой спецоперации было поражение российских военных объектов, с которых осуществляются атаки на территорию Украины. По словам главы государства, во время атаки накануне украинские беспилотники уничтожили более 40 целей - самолетов, которые использовались для ударов по территории Украины и вызвали большое количество жертв.

Он подчеркнул, что это не первая операция такого характера, проведенная украинскими спецслужбами, и она продемонстрировала реальные возможности Украины.

"До этого была боевая операция, одноразовая, одновременно 400 дронов били по военной технике Кстати, также было (поражено - ред.) более 40 видов различной техники: артиллерия, ПВО, бронированная техника, танки были уничтожены на временно оккупированной территории Украины", - сказал президент.

Что известно об операции СБУ "Паутина" / Инфографика: Главред

Зеленский отметил, что российская риторика о "превосходстве в войне" уже потеряла силу, поскольку украинские действия базируются на воле, ценностях, технологиях и поддержке союзников.

"Мы постоянно подчеркивали, что у нас есть несколько соглашений и нам не хватает оборудования. Мы просим внутреннее финансирование. Это не операции на территории России, это военные цели на территории России, военные цели, откуда идут атаки на Украину, а также военные цели на временно оккупированных территориях", - обратил внимание Зеленский.

Президент также подчеркнул, что "Паутина" существенно ослабила военный потенциал РФ и стала сигналом, что Украина действует решительно. Если агрессор не прекратит свои атаки, украинская сторона и в дальнейшем будет проводить подобные операции. По его словам, атаки на российские аэродромы стали важным моральным толчком как для украинского общества, так и для международных партнеров.

Комментируя возможную реакцию России, Зеленский напомнил, что за ночь до проведения операции РФ атаковала Украину более 480 дронами, в результате чего были жертвы.

"Поэтому разъяренность России никого не интересует. Россия должна идти к окончанию войны. Мы всем миром должны хотя бы пытаться остановить ее", - подчеркнул он.

Он также отметил, что ожидает от президента США Дональда Трампа решительных действий, которые бы заставили российского лидера прекратить боевые действия или согласиться на прекращение огня.

США согласовывают с ЕС санкции против России

США и Европейский Союз впервые согласовывают совместный пакет будущих санкций против России. По словам президента Владимира Зеленского, над соответствующим решением работают американские сенаторы из обеих партий, в частности, республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь вместе с другими коллегами.

"Они его начали согласовывать с ЕС, и это очень хороший знак, потому что американский пакет сильный и европейский пакет 18-й будет сильный. Если они начали согласовывать, то, я считаю, что будет два сильных пакета. Но не от нас это зависит, к сожалению", - сказал Зеленский.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

О соглашении с США о закупке оружия

Кроме того, Украина ведет переговоры с США по заключению экономических и оборонных соглашений, включая возможную договоренность о зоне свободной торговли.

"Будут соответствующие встречи. Мы можем говорить, что на этой неделе, ну, я уже говорю это журналистам. Но я пока не будут раскрывать, в каком формате. Мы планируем, это будет в США. Там будем поднимать именно эти два вопроса", - сказал президент.

Зеленский сообщил, что также обсуждал с президентом США Дональдом Трампом поставки вооружения для Украины.

"Да поставки оружия в Украину. Мы хотим его купить. Это соглашение, это не подарки. Это важные вещи и важные встречи будут проводиться в США. Также я жду встречи с представителями многих команд наших партнеров, с американской командой, я их жду в Киеве", - подчеркнул он.

Украина приглашена на саммит НАТО

Также президент проинформировал, что Украина получила приглашение на саммит НАТО, который должен состояться 24-25 июня в Гааге. Об этом он рассказал после встречи с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте.

"Нас пригласили на саммит НАТО. Я думаю, это важно", - добавил он.

Президент не уточнил, в каком формате Украина будет участвовать в саммите НАТО, однако отметил, что глава МИД Андрей Сибига будет обсуждать с иностранными партнерами вопросы, связанные с инфраструктурой.

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