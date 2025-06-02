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Умеров назвал "единственный прогресс" от переговоров с РФ в Стамбуле и обратился к миру

Юрий Берендий
2 июня 2025, 20:46обновлено 2 июня, 21:40
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Министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл детали переговоров с российской делегацией в Стамбуле и сообщил о том, какие договоренности достигнуты.
Умеров назвал 'единственный прогресс' от переговоров с РФ в Стамбуле и обратился к миру
Умеров рассказал, о чем удалось договориться с россиянами / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Умеров:

  • РФ отвергает идею безусловного прекращения огня
  • Кремль пытается создать "картинку дипломатии" для США
  • В рамках переговоров достигнут ряд договоренностей

Глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Рустем Умеров, отчитался президенту Владимиру Зеленскому о результатах сегодняшних переговоров в Турции. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

Он отметил, что по возвращении в Киев передаст президенту предложения, которые российская сторона озвучила только во время встречи.

видео дня

Украинская делегация действовала последовательно, передав четко сформулированную позицию, определенную президентом.

Умеров отметил, что ключевым пунктом стало требование безусловного прекращения огня минимум на 30 дней - эта инициатива уже давно поддерживается украинскими партнерами. Зато Россия отвергает даже саму идею прекращения боевых действий.

"Именно поэтому мы обращаемся к миру: нужно давление ради настоящего мира, а не имитации переговоров. Наши документы были переданы заранее. Зато "меморандум" от РФ появился только сегодня - уже во время встречи. Что создало предпосылки, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны. Выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать "картинку дипломатии" для США без реальных действий", - сказал Умеров.

Рустем Умеров подчеркнул, что "единственным прогрессом" переговоров пока является договоренность об освобождении украинских пленных.

Он указал, что в рамках переговоров были достигнуты следующие договоренности:

  • обмен всех тяжелораненых и тяжелобольных военных по принципу "всех на всех";
  • обмен солдат в возрасте от 18 до 25 лет - также "всех на всех";
  • возвращение тел погибших - по 6000 с каждой стороны.

Кроме того, украинская сторона передала полностью верифицированный список похищенных украинских детей. Умеров подчеркнул, что возвращение хотя бы части из них стало бы настоящим гуманитарным шагом, если Россия действительно намерена двигаться в сторону мира.

Также Украина предложила провести встречу на уровне лидеров до конца июня, ведь только те, кто принимает ключевые решения, способны двигать процесс дальше.

"Если же и это - попытка затянуть время, то ответ должен быть один: более жесткие международные санкции. Украина остается на позициях силы, принципиальности и здравого смысла. Мы хотим мира. Но не любой ценой. И не на условиях агрессора", - резюмировал он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия снова выдвинула ультимативные условия в новом "меморандуме", содержание которого стало известным благодаря разведкам партнерских государств Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

В документе, опубликованном российским информагентством ТАСС, перечислен ряд требований к Украине, которые Кремль называет условиями прекращения огня. Среди ключевых - вывод украинских войск из Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, установление нейтрального статуса Украины, отказ от вступления в военные союзы, а также запрет на размещение иностранных военных контингентов на украинской территории.

В то же время, как отметил дипломат Владимир Пузырко, Москва не соглашается даже на временное перемирие, поскольку это не соответствует политическим целям российского руководства и лично Владимира Путина.

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Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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