Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Украинская делегация прибыла в США: в Зеленского назвали главную цель визита

Мария Николишин
3 июня 2025, 13:34
1003
Делегация хочет продвигать важные для Украины вопросы.
Украинская делегация прибыла в США: в Зеленского назвали главную цель визита
Украинская делегация прибыла в США / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Главред

Главное из заявления Ермака:

  • Украинская делегация прибыла в Вашингтон
  • Планируется встреча с командой Трампа
  • На ней будут обсуждать оборонную поддержку, ситуацию на поле боя и санкции

Украинская делегация прибыла в США и планирует провести ряд встреч с командой президента США Дональда Трампа и представителями обеих партий, на которых будут обсуждать оборонную поддержку, санкции против РФ и ряд других важных тем. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыл в Вашингтон. Также с нами команда Министерства обороны и Офиса", - говорится в сообщении.

видео дня

По его словам, делегация в ходе визита планирует продвигать важные для Украины вопросы.

"Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроект сенатора (Линдси - ред.) Грэма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали", - подчеркнул Ермак.

Он также добавил, что среди других тем - вопрос возвращения Россией депортированных украинских детей, пропаганда россиян по вопросам церкви.

"Будет немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину, командой президента США Дональда Трампа. Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как РФ затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны", - подытожил руководитель ОП.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, РФ опубликовала текст своего "мирного меморандума" для прекращения огня. Так, одним из требований РФ остается вывод украинских войск из четырех украинских областей - Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно быть полноценным, а не кратковременной паузой, и призвал США усилить санкционное давление на Россию.

Кроме того, ранее, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к переговорам на высшем уровне - к личной встрече с президентом Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.

Читайте также:

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине новости Украины Андрей Ермак
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Историческая спецоперация: СБУ в третий раз поразила Крымский мост

    Историческая спецоперация: СБУ в третий раз поразила Крымский мост

    14:15Война
    В Москве обнародовали 2 условия для третьего раунда переговоров

    В Москве обнародовали 2 условия для третьего раунда переговоров

    14:12Политика
    Украинская делегация прибыла в США: в Зеленского назвали главную цель визита

    Украинская делегация прибыла в США: в Зеленского назвали главную цель визита

    13:34Политика
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    "Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

    "Когда только ВИЧ": врач заговорил о диагнозе путиниста Филиппа Киркорова

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

    Через год после первого развода: известный шоумен женился во второй раз

    Через год после первого развода: известный шоумен женился во второй раз

    Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

    Град, грозы, сильные ливни и ветер: Украину атакует мощный шторм

    Град, грозы, сильные ливни и ветер: Украину атакует мощный шторм

    Последние новости

    15:11

    Избили и незаконно мобилизовали: ГБР объявило подозрение трем сотрудникам ТЦК

    15:06

    В Кремле сделали заявление о встрече Путина с Зеленским и Трампом

    15:03

    Китайский гороскоп на завтра 4 июня: Лошадям - злость, Драконам - потери

    15:02

    Только сверхумные справятся: где 3 отличия между девушками

    14:47

    В Украине поднялись цены на аренду квартир: насколько дороже приходится платить

    Заигрываниями с Путиным Трамп отдалил завершение войны в Украине и создал себе проблемы – ОлещукЗаигрываниями с Путиным Трамп отдалил завершение войны в Украине и создал себе проблемы – Олещук
    14:38

    О секрете штрихкода знали лишь единицы: раскрыта хитрая уловка супермаркетовВидео

    14:33

    Хочет выйти победителем: известно, почему Трамп затягивает с санкциями против РФ

    14:24

    Урожая не будет: что нельзя сажать рядом с томатамиВидео

    14:15

    Историческая спецоперация: СБУ в третий раз поразила Крымский мост

    Реклама
    14:12

    В Москве обнародовали 2 условия для третьего раунда переговоров

    13:51

    "Быстро назад": Леся Никитюк показала мускулистого мужчину в своей постели

    13:46

    Почему 4 июня нельзя купаться в водоемах: какой праздник и день ангела

    13:34

    Украинская делегация прибыла в США: в Зеленского назвали главную цель визита

    13:34

    В Украине назначают дополнительные выплаты на детей: кто получит 6 тысяч гривен

    13:09

    Киркоров появится в новом шоу: первые фото больного путиниста

    13:03

    Чтобы обойти санкции, Порошенко пытался переписать на жену все активы, а себе оставить прицеп - СМИ

    12:55

    "Крот" в штурмовой бригаде: СБУ задержала в Харькове агента РФ

    12:53

    Градус неадекватности повысится: Олещук сказал, как Трамп сыграл на руку Путину

    12:43

    Пригоревшие кастрюли засияют, как новые: чем нужно заменить губку для мытьяВидео

    12:41

    Будут ли летом выключать свет: в Укрэнерго окончательно ответили

    Реклама
    12:35

    Будут не по карману: украинцев предупредили о повышении цен на фрукты и овощи

    12:25

    Дочь Джоли и Питта взяла себе новое имя

    12:00

    Будет жарче, чем в прошлом году: синоптик озвучила прогноз погоды на лето 2025

    12:00

    Не все меня поймут: Анна Ризатдинова откровенно о спорте, маме, личной жизни и воспитании сына без мужаЭксклюзив

    11:53

    К Ефремову в колонию приезжала с ночевкой молодая актриса: СМИ назвали имя женщины

    11:44

    Ливни, град и сильный ветер: где в Украине завтра будет бушевать непогода

    11:41

    Скачок, или стабильность: банкир рассказала, чего ждать на рынке валют в июне

    11:31

    "Зверский" поступок: Зеленский резко отреагировал на удар РФ по СумамФото

    11:11

    4 знака зодиака, рожденные с огромной удачей

    10:59

    В США сосед застрелил 59-летнего голливудского актера

    10:57

    Путин может пойти войной на Европу: Бондарев озвучил вероятный сценарийВидео

    10:56

    "У нас нет выбора": Шмыгаль заявил, что "Паутина" может повториться

    10:50

    У Украины могут возникнуть проблемы из-за тактики РФ на фронте - СнегиревВидео

    10:45

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 июня (обновляется)

    10:39

    Путин будет мстить за уничтоженные самолеты: СМИ раскрыли, что задумали россияне

    10:28

    Астропрогноз на июнь: как взять от первого месяца лета максимум пользы

    10:09

    Цена упала на 15 гривен: в Украине ощутимо подешевел базовый овощ

    10:03

    Уменьшение ракетных атак по Украине: Игнат сказал, как "Паутина" повлияла на РФ

    10:02

    РФ подняла в небо МиГ-31К и могла запустить "Кинжалы" по Украине: что известно

    09:54

    Прямо по центру города: россияне нанесли удар по Сумах

    Реклама
    09:25

    Оборвалась с 15 метров: погибла украинская акробатка и племянница Кобзова

    09:15

    Трамп готов присоединиться к переговорам по Украине: Белый дом назвал условие

    09:08

    После переговоров в Стамбуле Трамп будет вынужден действовать - CNN

    09:08

    Гороскоп на завтра 4 июня: Ракм - чистое удовольствие, Водолеям - подарок

    09:01

    Гороскоп Таро на завтра 4 июня: Рыбам - победа, Тельцам - пересмотреть отношения

    08:58

    Игорь Кондратюк публично набросился на Виталия Козловского - детали

    08:34

    Есть погибшие: на популярных курортах Турции случилось сильное землетрясениеВидео

    08:29

    Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

    08:16

    Враг снова ударил по Одессе дронами: появились фото последствий атаки РФФото

    08:11

    Оккупанты приближаются к Сумам: в ISW сказали, есть ли у РФ шанс захватить город

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Рецепты
    Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
    Синоптик
    Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
    Новости шоу бизнеса
    София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотап
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Поздравления
    С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
    Культура
    Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять