Украинская делегация прибыла в США: в Зеленского назвали главную цель визита

Делегация хочет продвигать важные для Украины вопросы.

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Украинская делегация прибыла в США / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Главред

Главное из заявления Ермака:

Украинская делегация прибыла в Вашингтон

Планируется встреча с командой Трампа

На ней будут обсуждать оборонную поддержку, ситуацию на поле боя и санкции

Украинская делегация прибыла в США и планирует провести ряд встреч с командой президента США Дональда Трампа и представителями обеих партий, на которых будут обсуждать оборонную поддержку, санкции против РФ и ряд других важных тем. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыл в Вашингтон. Также с нами команда Министерства обороны и Офиса", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, делегация в ходе визита планирует продвигать важные для Украины вопросы.

"Наша повестка довольно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроект сенатора (Линдси - ред.) Грэма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали", - подчеркнул Ермак.

Он также добавил, что среди других тем - вопрос возвращения Россией депортированных украинских детей, пропаганда россиян по вопросам церкви.

"Будет немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину, командой президента США Дональда Трампа. Мы расскажем о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как РФ затягивает время с прекращением огня и переговорами ради войны", - подытожил руководитель ОП.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, РФ опубликовала текст своего "мирного меморандума" для прекращения огня. Так, одним из требований РФ остается вывод украинских войск из четырех украинских областей - Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно быть полноценным, а не кратковременной паузой, и призвал США усилить санкционное давление на Россию.

Кроме того, ранее, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к переговорам на высшем уровне - к личной встрече с президентом Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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