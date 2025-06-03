Градус неадекватности повысится: Олещук сказал, как Трамп сыграл на руку Путину

Российский диктатор Путин почувствовал слабость президента США.

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Дональд Трамп отстрочил завершение войны / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, сайт Кремля, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп отодвинул сроки завершение войны

Путин почувствовал слабость президента США

Президент США Дональд Трамп отдалил завершение войны. Теперь страна-агрессор Россия будет всячески затягивать мирные переговоры, пока не проведет свое летнее наступление. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог Петр Олещук.

По его словам, учитывая проблемы, имеющиеся в России, российский диктатор Владимир Путин вполне мог бы подумать о замораживании войны уже сейчас.

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"Трамп своими непутевыми дипломатическими усилиями отдалил прекращение войны (…) Почувствовав слабость Трампа, поняв, что можно будет добиться того, что США помогать Украине не будут, Путин окрылился и решил добиваться победы военным путем. Поэтому Россия будет затягивать время и валять дурака, выдвигать неприемлемые для нас требования, насмехаться над всеми, вести себя крайне нагло", - считает Олещук.

Он предполагает, что по результатам своего наступления россияне решат, что делать дальше.

"Если Кремль решит, что наступление было удачным, то градус неадеквата с его стороны только повысится", - сказал политолог.

Будет ли Трамп помогать Украине

"Что же касается Трампа, то он Украине помогать не будет. Более того, Трамп будет делать все, чтобы Украине не помогать. Разве что Конгресс продавит помощь для нас, и тогда Трамп с этим смирится", - сказал Олещук.

Переговоры Украины и России в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, 2 июня 2025 года в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между Украиной и Россией, организованный при посредничестве Турции. Встреча длилась менее часа.

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация официально передала российской стороне список украинских детей, которых необходимо вернуть.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина настаивает на освобождении всех пленных и возвращении похищенных детей". Также Украина выступает за организацию прямой встречи на самом высоком уровне.

Киев предложил Москве провести еще одну встречу до конца этого месяца, с 20 по 30 июня.

Президент Турции отметил, что хотел провести в Стамбуле или Анкаре встречу в формате "четверки": Эрдоган, Трамп, Зеленский и Путин.

Президент США Дональд Трамп готов принять приглашение президента Турции Реджепа Эрдогана провести мирные переговоры между лидерами России и Украины. Однако есть условие, а именно - за столом переговоров должны сидеть президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.

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Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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