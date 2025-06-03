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Трамп готов присоединиться к переговорам по Украине: Белый дом назвал условие

Анна Ярославская
3 июня 2025, 09:15
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Президент Турции ранее предложил возможность организовать переговоры в формате "четверки": Эрдоган, Трамп, Зеленский и Путин.
Дональд Трамп, Зеленский, Путин
Дональд Трамп готов приехать на переговоры в Турцию / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • Трамп готов приехать на переговоры в Турцию
  • За столом переговоров должны быть Путин и Зеленский

Президент США Дональд Трамп готов принять приглашение президента Турции Реджепа Эрдогана провести мирные переговоры между лидерами России и Украины. Однако есть условие, а именно - за столом переговоров должны сидеть президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.

"Президент сказал, что он открыт для этого, если дело дойдет до этого, но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели за стол переговоров вместе", – сказала 2 июня представительница Белого дома Кэролайн Ливитт журналистам.

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Ранее 2 июня после переговоров России и Украины президент Турции отметил, что хотел провести в Стамбуле или Анкаре встречу в формате "четверки": Эрдоган, Трамп, Зеленский и Путин.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле Эрдоган назвал "прекрасными" и отметил, что Турция планирует выступить с инициативами по организации саммита.

Президент Зеленский на брифинге подтвердил, что поддержал предложение Эрдогана по поводу "встречи четверки" в Турции, однако выразил скептицизм по поводу ее эффективности.

"Я поддержал идею президента Эрдогана относительно встречи в формате четырех. Но создается впечатление, что такая встреча вряд ли приведет к реальному прекращению огня", – заявил Зеленский.

Переговоры Украины и России в Стамбуле - последние новости

2 июня 2025 года в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между Украиной и Россией, организованный при посредничестве Турции. Встреча длилась менее часа.

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация официально передала российской стороне список украинских детей, которых необходимо вернуть.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина настаивает на освобождении всех пленных и возвращении похищенных детей". Также Украина выступает за организацию прямой встречи на самом высоком уровне.

Киев предложил Москве провести еще одну встречу до конца этого месяца, с 20 по 30 июня.

Тем временем РФ опубликовала текст своего "мирного меморандума" для прекращения огня. В нем много требований, который должен выполнить Киев по мнению Кремля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов к переговорам на высшем уровне - к личной встрече с президентом Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.

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