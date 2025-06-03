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"Последствия серьезные": в ВМС раскрыли новые детали подрыва Крымского моста

Юрий Берендий
3 июня 2025, 19:13
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Представитель ВМС Украины раскрыл детали и последствия уникальной операции СБУ с подрывом Крымского моста и спрогнозировал ответ россиян.
'Последствия серьезные': в ВМС раскрыли новые детали подрыва Крымского моста
В ВМС раскрыли новые детали подрыва Крымского моста / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Telegram-канал спикера Одесской ОВВА Братчука

О чем сказал Плетенчук:

  • СБУ взорвали одну из самых сложных частей Крымского моста
  • РФ готовит альтернативные логистические пути через оккупированные территории
  • Последствия подрыва моста достаточно серьезные

Служба безопасности Украины 3 июня нанесла уже третий удар по Керченскому (Крымскому) мосту. Как сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEDOM, на этот раз была атакована одна из самых сложных конструктивных частей моста.

Плетенчук подчеркнул, что Керченский мост имеет как стратегическое, так и символическое значение, ведь он является не только логистическим объектом для российских войск, но и важным элементом пропаганды.

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"Она уже ранее имела повреждения в результате такой же операции, но совместной с Военно-морскими силами. И ее пропускная способность была снижена. Это ощутимо было. И для гарнизона, который, соответственно, не мог перебрасывать, например, тяжелую технику эшелонами, потому что железнодорожное сообщение является основным логистическим инструментом российской армии. Перед этим была уничтожена морская логистика", - отметил он.

Плетенчук подчеркнул, что не менее важной, чем военная, является и идеологическая составляющая удара. По его словам, для россиян это попадание, особенно после предыдущей успешной атаки в рамках операции "Паутина", является серьезным ударом по символическим "скрепам". В частности, Крымский мост выступает одним из ключевых элементов имперской пропаганды.

Он отметил, что Москва осознавала риск потери Керченского моста, поэтому активно работает над укреплением сухопутных логистических маршрутов через временно оккупированные южные регионы Украины - Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Там расширяется как автомобильная, так и железнодорожная инфраструктура. Основное преимущество таких путей заключается в том, что их проще восстанавливать, но в то же время они находятся значительно ближе к зоне активных боевых действий, что делает их уязвимыми.

Плетенчук также добавил, что во время последней операции СБУ был поражен сложный с инженерной точки зрения элемент конструкции моста - та часть, которая расположена вблизи Керчь-Еникальского канала.

"И это является ключевым моментом, потому что это в то же самое время и вопрос, который касается судоходства. Напоминаю, что эта часть моря, непосредственно Керченский канал, является нашей зоной ответственности. И официально Украина запретила проход судов уже достаточно давно. То есть прибрежные предупреждения были выписаны Украиной еще даже не в 2024-м, а в 2023 году. То есть официально это судоходство закрыто. Но при всем при этом многие нарушают. И суда, в том числе под иностранными флагами, проходят через Крымский канал. Что касается самого моста, это та часть, которая является одной из ключевых. И если поразить именно ее, последствия могут быть достаточно серьезные", - заявил он.

крымский мост инфографика
Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

Удар по Крымскому мосту - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию, в результате которой Крымский мост был атакован в третий раз. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Информацию о вероятной повторной атаке также активно распространяют российские Telegram-каналы, отмечая, что мост могли поразить безэкипажные катера.

Издание Defense Express обращает внимание, что учитывая мощность заряда, его доставку вряд ли могли осуществить водолазы. Там предполагают, что для атаки мог быть применён подводный дрон.

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Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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