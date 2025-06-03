Россияне жалуются на повторную атаку на Крымский мост - детали

Движение по Крымскому мосту перекрыли.

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Атака на Крымский мост / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Кратко:

Россияне сообщают о повторной атаке на Крымский мост

Движение по мосту перекрыто

Крымский мост, вероятно, под повторной атакой. В частности, российские Telegram-каналы пишут, что на этот раз мост якобы под ударом "безэкипажных катеров".

Также оккупанты в Севастополе закрыли рейд через бухту. Морской пассажирский транспорт приостановил движение. Перекрыто движение и по Крымскому мосту.

видео дня

Стоит заметить, что подтверждения информации о повторной атаке пока нет.

В то же время, самопровозглашенный губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что до 16:00 российский флот якобы проводит "тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия".

Реакция на подрыв опоры Крымского моста

Стоит добавить, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что СБУ за последние 72 часа не только провела операции мирового уровня, но буквально показывала их проведение в прямом эфире.

"Когда в последний раз вы видели такое reality-show, когда вам в прямом эфире показывают то уничтожение авиационной компоненты ядерной триады, то подрыв опоры Керченского моста? Ну, а то, что подрыв Керченского моста транслировался с российских же видеокамер, это вообще отдельная тема для разговора", - написал он.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Крымский мост - последние новости

Как сообщал Главред, Служба безопасности провела новую уникальную спецоперацию. Украине в третий раз удалось поразить Крымский мост, на этот раз под водой. Операция длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры моста, а во вторник, 3 июня, около 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее говорил, что незаконно возведенный российскими оккупантами Крымский мост до сих пор остается целым, поскольку имеет плотную систему обороны.

Кроме того, военный эксперт Роман Свитан заявил, что Крым является достаточно легкой для Украины целью, ведь географически Крым является "оперативным котлом" и уничтожить Керченский мост - не такая уж сложная задача при наличии соответствующих средств.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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