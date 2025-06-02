Дроны везли "под колпаком" СБУ: новые детали ударов по "ядерным" аэродромам РФ

Главное:
- Дроны ввозились в РФ тайно в течение нескольких недель под контролем СБУ
- Атакованные самолёты имели стратегическое значение для России
Операция Службы безопасности Украины под названием "Паутина", в ходе которой дроны атаковали сразу четыре военных аэродрома на территории РФ, была тщательно подготовлена и заняла значительное время.
Она совпала с критическим этапом войны, когда стало очевидно, что предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план не приносит результатов, сообщает The Telegraph.
Как прошла операция "Паутина"
Согласно публикации, украинские беспилотники запускались непосредственно с территории России — из фур, внешне ничем не отличающихся от обычных грузовиков. Контейнеры в их кузовах были доработаны: боковые панели могли дистанционно открываться по команде оператора, обеспечивая быстрый запуск дронов.
Дроны ввозились в РФ тайно в течение нескольких недель под контролем СБУ. Журналисты предполагают, что изначальный план проведения операции мог быть скорректирован из-за перебазирования российской дальней авиации.
Отмечается, что водители грузовиков, предположительно, не знали о содержимом своих машин. В социальных сетях появились свидетельства очевидцев, проживающих неподалёку от авиабазы "Оленья" на Кольском полуострове. По их словам, один из водителей в панике выбежал на улицу, когда из его фуры начали вылетать дроны. Позже он сообщил полиции, что получил указание припарковать автомобиль возле Оленегорска, где его должен был встретить неизвестный.
Интеллектуальные дроны в действии
Согласно источникам издания, часть дронов, использованных в операции, могла быть оснащена системами искусственного интеллекта. Благодаря этому они самостоятельно распознавали цели и точно наводились на них без участия оператора.
Таким образом, операция "Паутина" стала не только тактическим успехом, но и продемонстрировала новый уровень технических возможностей украинских спецслужб в ведении современной войны.
Удар пришёлся по ключевым объектам
Издание подчёркивает, что атакованные самолёты имели стратегическое значение для России. В числе уничтоженных целей — тяжёлые бомбардировщики Ту-95, способные нести как ядерные, так и обычные боеприпасы, а также Ту-160 — крупнейший сверхзвуковой самолёт такого класса.
По информации украинской разведки, среди поражённых объектов были не только Ту-95 и Ту-22М3, но и один из немногих самолётов радиолокационного дозора А-50 "Оплот". Его утрата особенно ощутима, учитывая стоимость в районе 310 миллионов долларов и крайнюю ограниченность таких машин в арсенале РФ.
Беспрецедентная атака и поворотный момент в войне
Отмечается, что в операции "Паутина" использовались не дроны большой дальности, которые Россия могла бы ожидать, а малогабаритные ударные FPV-дроны с зарядами взрывчатки. Российские военные блогеры уже сравнили этот удар с атакой на Перл-Харбор, совершённой Японией в 1941 году.
Журналисты подчеркивают: операция СБУ стала событием, не имеющим аналогов за всё время войны. За считанные часы были уничтожены десятки стратегических самолётов, что стало серьёзным успехом украинской стороны.
Кроме того, акция несёт в себе символический смысл — это сигнал как Москве, так и западным партнёрам: Украина остаётся способной наносить ощутимые удары по военной инфраструктуре противника.
Особенно примечательно, что операция была проведена за сутки до очередного этапа переговоров между Украиной и Россией, который должен состояться в Турции. Как предполагает издание, это могло изменить переговорную позицию Москвы, снизив уверенность российского руководства в своей неприкосновенности.
Зеленский был вовлечён с самого начала
Источники утверждают, что президент Владимир Зеленский лично курировал подготовку операции "Паутина" с самого начала — более полутора лет назад. Ранее Украина уже наносила удары по аэродромам РФ, но эта операция стала наиболее масштабной и разрушительной.
Представители украинской разведки сообщили, что все участники миссии успешно вернулись на территорию Украины, а поставленные задачи были полностью выполнены.
Удары по стратегическим аэродромам РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в результате мощных взрывов на аэродромах в РФ поражено более военных 40 самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.
Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.
Напомним, ранее сообщались детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ. На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолёта Ту-22М3 или Ту-160.
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The Daily Telegraph
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