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Дроны везли "под колпаком" СБУ: новые детали ударов по "ядерным" аэродромам РФ

Алексей Тесля
2 июня 2025, 02:15
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Операция СБУ стала событием, не имеющим аналогов за всё время войны.
дроны сбу
РФ атаковали десятки дронов / Коллаж: Главред, фото: Цензор, скриншот

Главное:

  • Дроны ввозились в РФ тайно в течение нескольких недель под контролем СБУ
  • Атакованные самолёты имели стратегическое значение для России

Операция Службы безопасности Украины под названием "Паутина", в ходе которой дроны атаковали сразу четыре военных аэродрома на территории РФ, была тщательно подготовлена и заняла значительное время.

Она совпала с критическим этапом войны, когда стало очевидно, что предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план не приносит результатов, сообщает The Telegraph.

видео дня

Как прошла операция "Паутина"

Согласно публикации, украинские беспилотники запускались непосредственно с территории России — из фур, внешне ничем не отличающихся от обычных грузовиков. Контейнеры в их кузовах были доработаны: боковые панели могли дистанционно открываться по команде оператора, обеспечивая быстрый запуск дронов.

Дроны ввозились в РФ тайно в течение нескольких недель под контролем СБУ. Журналисты предполагают, что изначальный план проведения операции мог быть скорректирован из-за перебазирования российской дальней авиации.

Отмечается, что водители грузовиков, предположительно, не знали о содержимом своих машин. В социальных сетях появились свидетельства очевидцев, проживающих неподалёку от авиабазы "Оленья" на Кольском полуострове. По их словам, один из водителей в панике выбежал на улицу, когда из его фуры начали вылетать дроны. Позже он сообщил полиции, что получил указание припарковать автомобиль возле Оленегорска, где его должен был встретить неизвестный.

Интеллектуальные дроны в действии

Согласно источникам издания, часть дронов, использованных в операции, могла быть оснащена системами искусственного интеллекта. Благодаря этому они самостоятельно распознавали цели и точно наводились на них без участия оператора.

Таким образом, операция "Паутина" стала не только тактическим успехом, но и продемонстрировала новый уровень технических возможностей украинских спецслужб в ведении современной войны.

Удар пришёлся по ключевым объектам

Издание подчёркивает, что атакованные самолёты имели стратегическое значение для России. В числе уничтоженных целей — тяжёлые бомбардировщики Ту-95, способные нести как ядерные, так и обычные боеприпасы, а также Ту-160 — крупнейший сверхзвуковой самолёт такого класса.

По информации украинской разведки, среди поражённых объектов были не только Ту-95 и Ту-22М3, но и один из немногих самолётов радиолокационного дозора А-50 "Оплот". Его утрата особенно ощутима, учитывая стоимость в районе 310 миллионов долларов и крайнюю ограниченность таких машин в арсенале РФ.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

Беспрецедентная атака и поворотный момент в войне

Отмечается, что в операции "Паутина" использовались не дроны большой дальности, которые Россия могла бы ожидать, а малогабаритные ударные FPV-дроны с зарядами взрывчатки. Российские военные блогеры уже сравнили этот удар с атакой на Перл-Харбор, совершённой Японией в 1941 году.

Журналисты подчеркивают: операция СБУ стала событием, не имеющим аналогов за всё время войны. За считанные часы были уничтожены десятки стратегических самолётов, что стало серьёзным успехом украинской стороны.

Кроме того, акция несёт в себе символический смысл — это сигнал как Москве, так и западным партнёрам: Украина остаётся способной наносить ощутимые удары по военной инфраструктуре противника.

Особенно примечательно, что операция была проведена за сутки до очередного этапа переговоров между Украиной и Россией, который должен состояться в Турции. Как предполагает издание, это могло изменить переговорную позицию Москвы, снизив уверенность российского руководства в своей неприкосновенности.

Зеленский был вовлечён с самого начала

Источники утверждают, что президент Владимир Зеленский лично курировал подготовку операции "Паутина" с самого начала — более полутора лет назад. Ранее Украина уже наносила удары по аэродромам РФ, но эта операция стала наиболее масштабной и разрушительной.

Представители украинской разведки сообщили, что все участники миссии успешно вернулись на территорию Украины, а поставленные задачи были полностью выполнены.

Удары по стратегическим аэродромам РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в результате мощных взрывов на аэродромах в РФ поражено более военных 40 самолетов. Атакованы военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново и Дягилево - там базируется стратегическая авиация России, которой враг наносит воздушные удары по Украине.

Как писал Главред, СМИ раскрыли новые детали ударов по стратегическим аэродромам РФ. Операцию лично контролировал президент Украины и Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский, а ее реализацией занимались Василий Малюк.

Напомним, ранее сообщались детали ударов по ядерным ракетоносцам РФ. На сегодняшний день Россия не выпустила ни одного полностью нового самолёта Ту-22М3 или Ту-160.

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The Daily Telegraph

Британская ежедневная газета. Основана в 1855 году. В 1980-е годы тираж газеты достигал 1,4 миллиона экземпляров. В настоящее время основная часть читательской аудитории перешла в Интернет. В последнее время подписка печатного издания составляет 117,5 тысяч экземпляров, 688 тысяч для цифровой версии и 230 тысяч для других подписок.

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