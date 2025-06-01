"Я не смог": командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый внезапно уходит в отставку

Михаил Драпатый подал рапорт об отставке после трагедии на полигоне, где погибли военные.

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Михаил Драпатый уходит в отставку / Колаж: Главред, фото: Роман Николаев, Минобороны Украины

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый уходит в отставку. Это решение он принял из-за трагедии на полигоне, в результате чего погибли военные. Драпатый считает себя виновным в том, что не смог в полной мере "дожать", чтобы обеспечить выполнение приказов в полной мере. Об этом сообщил в своем Telegram-канале.

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