Перевод связистов в пехоту: Драпатий принял важное решение

Что известно:
- В воинских частях связистов начали переходить в пехоту
- Драпатый запретил перевод связистов в пехоту
В Сети появилась информация о переводе специалистов связи в пехоту и на другие должности. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый запретил этот перевод. Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на собственные источники в командовании Сухопутных войск ВСУ.
Командование провело анализ подготовки связистов в воинских частях. В ходе проверки установили факты безосновательного перевода в пехотные соединения специалистов связи, которые прошли подготовку на базе 179 учебного центра.
"На их место осуществлялись переводы военнослужащих, не имеющих опыта эксплуатации новейших средств связи. В результате таких действий были отдельные случаи, когда соединения во время выполнения задач на линии соприкосновения не были способны обеспечить управление подразделениями", - говорится в сообщении.
Драпатий приравнял их к высокотехнологичным и запретил перевод на должности по другой специальности.
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