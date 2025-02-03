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Перевод связистов в пехоту: Драпатий принял важное решение

Ангелина Подвысоцкая
3 февраля 2025, 02:30
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий запретил перевод специалистов связи в пехотные соединения.
Драпатый, ВСУ
Драпатый запретил перевод связистов в пехоту / Колаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Сухопутные войска ВСУ

Что известно:

  • В воинских частях связистов начали переходить в пехоту
  • Драпатый запретил перевод связистов в пехоту

В Сети появилась информация о переводе специалистов связи в пехоту и на другие должности. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый запретил этот перевод. Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на собственные источники в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Командование провело анализ подготовки связистов в воинских частях. В ходе проверки установили факты безосновательного перевода в пехотные соединения специалистов связи, которые прошли подготовку на базе 179 учебного центра.

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"На их место осуществлялись переводы военнослужащих, не имеющих опыта эксплуатации новейших средств связи. В результате таких действий были отдельные случаи, когда соединения во время выполнения задач на линии соприкосновения не были способны обеспечить управление подразделениями", - говорится в сообщении.

Драпатий приравнял их к высокотехнологичным и запретил перевод на должности по другой специальности.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Офисе президента Украины вскоре предложат изменения в законодательство относительно призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Как сообщил советник военного департамента ОП Николай Щур, продолжается процесс изменений относительно добровольного контракта для военнообязанных той возрастной категории, которая не подлежит мобилизации.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отметила, что для завершения прохождения военно-врачебных комиссий "ограниченно годным" украинцам нужно не менее трех месяцев. Она пояснила, что дополнительное время необходимо из-за ограниченной пропускной способности имеющихся военно-врачебных комиссий.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал требования международных партнёров по снижению возраста призывников до 18-25 лет.

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