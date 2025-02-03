Перевод связистов в пехоту: Драпатий принял важное решение

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий запретил перевод специалистов связи в пехотные соединения.

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Драпатый запретил перевод связистов в пехоту / Колаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Сухопутные войска ВСУ

Что известно:

В воинских частях связистов начали переходить в пехоту

Драпатый запретил перевод связистов в пехоту

В Сети появилась информация о переводе специалистов связи в пехоту и на другие должности. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый запретил этот перевод. Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на собственные источники в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Командование провело анализ подготовки связистов в воинских частях. В ходе проверки установили факты безосновательного перевода в пехотные соединения специалистов связи, которые прошли подготовку на базе 179 учебного центра.

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"На их место осуществлялись переводы военнослужащих, не имеющих опыта эксплуатации новейших средств связи. В результате таких действий были отдельные случаи, когда соединения во время выполнения задач на линии соприкосновения не были способны обеспечить управление подразделениями", - говорится в сообщении.

Драпатий приравнял их к высокотехнологичным и запретил перевод на должности по другой специальности.

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