Новый подход к рекрутингу и обучению: Драпатый объявил о крупной реформе Сухопутных войск

Основные тезисы Драпатого:
- Сухопутные войска должны быть готовы к новым вызовам безопасности
- Сухопутные войска должны стать высокотехнологичными
- Планируется оптимизация управленческих процессов
Сухопутные войска нуждаются в изменениях и современном подходе к развитию возможностей бойцов. Такое мнение выразил командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый в Telegam.
По его словам, прежде всего нужно изменить отношение к людям. Качественная подготовка личного состава предусматривает переформатирование программ и трансформацию учебных центров для более быстрой, но одновременно высокопрофессиональной подготовки, в соответствии с потребностями ВСУ и динамикой фронта.
"Навыки и умения нашей основы - пехотинца - должны быть максимально прикладными и практическими, без лишней лирики, а главными носителями этих знаний будет сержантский корпус с боевым опытом", - добавил он.
По его словам, Сухопутные войска должны быть готовы к новым вызовам безопасности, что невозможно без прозрачной модели рекрутинга.
"Во-вторых, это технологическое преимущество в вооружении пехотинца. Сухопутные войска ВСУ должны стать высокотехнологичными, гибкими и адаптивными. Элитой. Сейчас воздержусь от деталей. Будем работать здесь совместно и слаженно с командой Генерального штаба, президента Украины, Министерства обороны и других министерств, нашим тылом - волонтерами и фондами", - написал он.
Кроме того, планируется оптимизация управленческих процессов. "Нам нужна маневренность и эффективность в административном аппарате. Это будет достигнуто путем организационных изменений и цифровизации. Акцент на логистическом обеспечении и подготовке", - написал Драпатый.
Он заявил, что главная цель - критически пересмотреть структуру потраченного времени офицерского состава на канцеляризм, найти более полезное применение высвобожденного ресурса.
"Подытоживая. Люди, технологии и прозрачное управление - это тот фокус внимания, который будет внедрен в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Получил на это поддержку от верховного главнокомандующего Вооруженных сил. Изменения непременно будут", - написал он.
Сухопутные войска ВСУ - последние новости
Как сообщал Главред, 29 ноября президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутных войск ВСУ, а Олега Апостола - заместителем Главнокомандующего ВСУ. Драпатый известен организацией успешной обороны на Харьковском направлении, а Апостол - опытный командир 95-й десантно-штурмовой бригады.
Драпатый стал новым командующим Сухопутных войск ВСУ. Главред узнал, что о нем думают украинские военные.
Поздравления с Днем сухопутных войск Украины - красивые слова для защитников.
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Кто такой Михаил Драпатый?
Михаил Драпатый - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск ВСУ (с 29 ноября 2024 года). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.
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