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Переговоры с РФ и отправка войск союзников в Украину: главные новости Украины, дайджест

Юрий Берендий
12 декабря 2024, 22:00обновлено 12 декабря, 23:01
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Новости Украины 12 декабря по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Переговоры с РФ и отправка войск союзников в Украину: главные новости Украины, дайджест
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 12 декабря / Коллаж Гларвед, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump, СтратКом ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента Украины

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Ситуация критическая: армия РФ в шести километрах от Покровска - ISW

Российские оккупационные войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности - в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское Донецкой области. Такие маневры позволят оккупантам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска. Ситуация на Покровском направлении является критической. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 11 декабря.

"В ближайшие дни противник может попытаться окружить украинские силы между Новым Трудом и Даченским для подготовки наступления на Шевченково", - пишут эксперты ISW.

видео дня

Ракетный удар РФ по Запорожью: количество жертв атаки возросло

В Запорожье спасатели деблокировали тело женщины из-под руин уничтоженного в результате российского ракетного удара 10 декабря здания.

Таким образом, количество жертв из-за вражеских обстрелов увеличилось уже до десяти человек.

"Тело женщины извлекли спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря", - написал в Telegram руководитель Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Кадыров набросился с угрозами на Украину: детали атаки БПЛА на Грозный

В ночь на 12 декабря здание специального полка полиции имени Кадырова в Грозном, что в стране-агрессоре России, было атаковано беспилотниками. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о последствиях атаки и выдал гневное заявление о намерении отомстить.

По его данным, в результате удара беспилотников пострадало 4 бойцов караула, также повреждены кровля и стекла здания. На месте событий произошел пожар, однако Кадыров утверждает, что его удалось потушить.

Ленд-лиза для Украины не будет: в США утвердили оборонный бюджет на 2025 год

В 2025 году оборонный бюджет США будет составлять 895 миллиардов долларов, что является новым рекордом для Штатов. Однако из финальной версии проекта закона убрали положение о ленд-лизе для Киева.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook. По ее словам, посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма.

Также в этом году в документе не закладывают средства на Инициативу по безопасности поддержки Украины "Ukraine Security Assistance Initiative", поскольку финансирование на нее на 2025 год заложили еще в прошлогодний закон в размере 300 миллионов долларов.

"Шансы есть": политолог описал реалистичный сценарий завершения войны и судьбы Украины

Шансы на переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией и завершение войны есть. Однако это будет возможно, если американцы будут действовать достаточно настойчиво и давить на российского диктатора Владимира Путина.

Ключевая проблема будет в Путине, и если он согласится на прекращение огня, тогда шанс есть. Такое мнение высказал украинский политолог Владимир Фесенко, сообщает ТСН.ua.

Новые переговоры с Путиным: Шольц сделал заявление

Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл подробности своего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным в ноябре 2024 года и заявил, что готов к дальнейшим переговорам с хозяином Кремля.

Шольц сказал, что звонок Путину 15 ноября разочаровал, передает Аасһепег Zeitung.

"Запорожье готовится к обороне": как изменилась ситуация на Юге - Братчук

Армия страны-агрессора России активизировала свои усилия на Запорожском направлении, что заставляет украинские подразделения готовиться к обороне областного центра - города Запорожье.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил представитель УДА "Юг" Сергей Братчук. По его словам, ВСУ получили задание по проведению операции по обороне в случае необходимости, ведь угроза от врага есть всегда.

"Оборонительная операция сегодня и проводится, потому что враг не прекращает определенных штурмовых действий на разных направлениях", - отметил он.

Отключение света отменили в нескольких областях Украины: где весь день будет электроэнергия

В нескольких западных областях Украины отменили графики отключения света на четверг, 12 декабря. Это было сделано по указанию "Укрэнерго", сообщает Главред со ссылкой на сайты облэнерго.

В частности отменены графики:

во Львовской области,

в Ивано-Франковской области,

в Волынской области.

"Сейчас Украина не готова к переговорам с РФ": в ОП сделали серьезное заявление

Сейчас Украина не готова к переговорам со страной-агрессором Россией по завершению войны в контексте сильных переговорных позиций.

Нашему государству сейчас не хватает вооружения. Также нам нужны четкие гарантии, что российский диктатор Владимир Путин через два-три года не нападет снова. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью проекту "Карпьяк на Общественном"

Ударит сильное похолодание: когда в Украине усилятся морозы

Погода в Украине в пятницу, 13 декабря, будет преимущественно сухой, местами даже с солнечными прояснениями.

Антициклон вытеснит остатки осадков. Небольшой снег в пятницу возможен только ночью в северных областях, а днем в восточных регионах. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что Украина будет находиться между антициклоном Ernst и недавним циклоном. Поэтому от противостояния антициклона и циклона будет возникать порывистый ветер - от умеренного на западе до сильного, штормового на востоке.

В "Укрэнерго" сообщили об изменениях в графиках отключений по всей Украине

Почасовые отключения во всех областях будут устанавливать по одинаковому принципу и обновленным правилам для бытовых потребителей. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram.

Согласно "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии", каждая очередь графиков почасовых отключений (ГПВ) будет дополнительно разделена на две подочереди.

Оккупантов заметили в окрестностях Покровска - военные

Российские оккупанты пытаются захватить Покровск. Враг оккупировал населенные пункты поблизости и продолжает свое наступление с флангов. И уже стало известно, что россияне были замечены в окрестностях Покровска. Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный

Сейчас трудно спрогнозировать, зайдет ли армия страны-агрессора России в Покровск Донецкой области. Об этом заявил командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Лютый" в интервью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что трудно сориентироваться, сколько времени может понадобиться врагу, чтобы подойти к городу вплотную. Ведь это многое от чего зависит. Если же врагу удастся зайти в Покровск, то, вероятно, Силам обороны придется выйти.

Туск высказался об отправке войск союзников в Украину: что известно

Польша официально заявила, что пока не планирует отправлять союзнические войска в Украину после прекращения огня. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Варшаве.

"Хочу также отрицать спекуляции на тему возможного присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или достижения мира",- подчеркнул Туск.

Трамп впервые рассказал, как собирается закончить войну в Украине: что предполагается

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал разрешение на использование Украиной дальнобойных американских ракет против России, заявив, что это лишь усугубляет конфликт. Об этом он сказал в интервью журналу TIME.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что сможет установить мир между Россией и Украиной за сутки, но теперь признал, что это оказалось сложнее, чем ожидал.

Коалиция из 5-8 стран может отправить войска в Украину: у ЕС появилась идея - Reuters

Страны ЕС обсуждают создание коалиции из 5-8 государств для отправки миротворческой миссии в Украину. Западные войска могут стать одним из вариантов гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Ожидается, что в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий проведут переговоры по этой инициативе. Основное внимание будет уделяться обсуждению того, как европейские войска могут обеспечить долгосрочную безопасность Украины в случае заключения мирного соглашения с РФ.

Нужно готовиться: оккупанты могут выйти на границы Днепропетровщины - полковник

Надо быть готовыми к тому, что армия страны-агрессора России выйдет на административные границы Днепропетровской области. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире Радио NV.

У него спросили, преждевременно ли сейчас говорить об угрозе выхода российских оккупантов на административные границы Донецкой и Днепропетровской областей.

"Существует три главных принципа": Си Цзиньпин сделал новое заявление о войне в Украине

12 декабря 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин провел официальные переговоры с председателем российской партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, во время которых обсуждали, в частности, вопрос войны в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия являются ключевыми силами в содействии глобальному прогрессу. Он отметил необходимость "тесной координации между обеими сторонами, направленной на обеспечение правильного курса в мировом управлении".

Зеленский прибыл на передовую в Запорожье: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на фронт в Запорожскую область. Он посетил дивизион HIMARS в День Сухопутных войск, 12 декабря. Об этом сообщает Офис президента.

Именно 27-я реактивная артиллерийская бригада имени Петра Калнышевского стала первой в Украине, которая получила системы HIMARS. Сейчас эта бригада обеспечивает артиллерийскую поддержку обороны Запорожской и Донецкой областей.

Без света до 16 часов: озвучен неутешительный прогноз для одного города Украины

Отключения света будут зависеть от погодных условий и общей ситуации в Украине. Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE.

По его словам, Киев может быть без света от 14 до 16 часов.

График отключения света на 13 декабря: ограничения будут действовать весь день

В Украине в пятницу, 13 декабря, будут действовать графики отключения света. Ограничения будут продолжаться почти все сутки. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света будут применяться для промышленности и бизнеса с 6:00 до 22:00.

Россияне ушли в "загул" в Сирии: в ГУР рассказали о мародерстве и пьянстве

Российский контингент, расположенный в самых отдаленных регионах Сирии, передислоцируется к основным базам в Тартусе и Хмеймиме, готовясь к эвакуации. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что военные РФ, которые уже прибыли к местам эвакуации, часто занимаются мародерством и употребляют алкоголь, ожидая своих рейсов.

Между авиабазой Хмеймим в Сирии и российскими аэродромами ежедневно осуществляется 4-5 рейсов военно-транспортных самолетов для эвакуации личного состава.

"Лажу с Россией": Трамп ответил, разговаривал ли с Путиным после победы на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "ладит с Россией", но главное для него - интересы США. В то же время он уклонился от ответа на вопрос о том, общался ли он с российским президентом Владимиром Путиным после своей победы на президентских выборах.

"Я не могу вам сказать. Это просто неуместно", - ответил он изданию Time, которое назвало его человеком года.

"Стабильно высокие": Сырский назвал ежедневные потери на Покровском направлении

Российские оккупанты пытаются захватить Покровск и наступают на этом направлении. В то же время враг несет большие потери. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он акцентировал на том, что Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных. Командование просчитывает и готовится ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага.

Украину будет засыпать снегом и ударит -14: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине 13 декабря будет снежной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Почти во всех областях Украины, кроме западных, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что антициклон вытеснит остатки осадков и будет сухо. В то же время предупреждается о том, что может быть снег и штормовой ветер. Ближайшей ночью украинцы почувствуют похолодание. Ночью и днем прогнозируют морозы.

РФ готовит новый удар "Орешником": эксперт назвал вероятную дату атаки по Украине

Россия может второй раз применить ракету "Орешник", хотя окончательной даты еще нет. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом предположил, в какие дни враг может атаковать Украину.

Он напомнил, когда РФ впервые ударила "Орешником" по Украине - 21 ноября, накануне посольства объявили о прекращении своей работы. Однако на этот раз посольство США не закрывалось, только 8 декабря предупредило сотрудников и американских граждан об угрозе со стороны России.

Количество потерь во время войны в Украине превысило 1 миллион - генсек НАТО

С февраля 2022 года в полномасштабной войне России против Украины погибли и получили ранения более 1 миллиона человек. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на Concert Noble.

По его словам, еженедельные потери обеих армий убитыми и ранеными составляют более 10 тысяч солдат.

"Из Брюсселя в Украину можно добраться за один день. Один день - именно так близко падают российские бомбы. Так близко летают иранские беспилотники. А совсем рядом воюют северокорейские солдаты. Ежедневно эта война вызывает все больше разрушений и смертей", - подчеркнул он.

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