Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир ошарашил заявлением

Ангелина Подвысоцкая
25 ноября 2024, 21:02обновлено 25 ноября, 21:41
121
Станислав Бунятов заявляет, что под угрозой не только Днепропетровская область, но и Запорожская.
ВСУ
На Днепропетровском направлении не подготовлена оборона / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 4 отдельная танковая бригада

Российские оккупанты наступают на фронте, пытаясь захватить всю Донецкую область. До границы с Днепропетровской областью осталось 7 километров. Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он акцентировал на том, что направление села Большие Новоселки не подготовили к обороне несмотря на то, что больше года там было затишье.

"Кроме того, из-за этой ошибки нормальные линии обороны на Запорожском направлении могут обойти так же как и на Очеретино. Видя как сыплется передок, не минировать передний край и не строить качественные укрепления - чистой воды кретинизм", - заявил он.

видео дня

Он также отметил, что гражданские подрядчики, которые копают траншеи, делают это "там, где легче, а не там, где надо".

"Конечно, зачем эти линии в лесополосах за Покровском, Большой Новоселкой и других ключевых городах, если там копать трудно, можно же увалить посреди поля, в 100 километрах от фронта, там деньги быстрее и безопаснее "освоятся", - добавил он.

Война в Украине - последние новости

Ранее в ISW отмечали, что ВСУ успешно восстанавливают позиции - на кону большой город в Донецкой области. Аналитики не нашли подтверждения заявлениям россиян относительно их продвижения возле Покровска.

В Forbes отметили, что ВСУ ударили ракетой Storm Shadow по командованию РФ в Курской области. Цель, вероятно, была очень важной и укрепленной, поскольку ракет использовано много.

Также сообщалось, что РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету во время утренней атаки по Украине. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Читайте также:

Кто такой Станислав Бунятов?

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья новости Днепропетровска Днепропетровщина Запорожская область Днепропетровская область вторжение России Станислав Бунятов
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Белом доме официально изменили политику в отношении ударов по РФ: что известно

В Белом доме официально изменили политику в отношении ударов по РФ: что известно

21:13Украина
"До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир ошарашил заявлением

"До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир ошарашил заявлением

21:02Украина
Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ

Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ

19:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

"Я оставил все и ушел": путинист Иосиф Пригожин рассказал о разводе - детали

"Я оставил все и ушел": путинист Иосиф Пригожин рассказал о разводе - детали

"Участница общины": предательница Оксана Марченко показала, как сейчас выглядит

"Участница общины": предательница Оксана Марченко показала, как сейчас выглядит

"Светлое будущее": Максим Галкин наделал много шума своим новым фото

"Светлое будущее": Максим Галкин наделал много шума своим новым фото

Последние новости

21:29

Важное правило этикета: какое количество цветов дарить нельзя - точный ответ

21:28

"Из-за их безопасности": Елена Зеленская призналась, где находятся ее дети

21:20

Большинство даже не догадывается: можно ли вернуть товар без чека

21:13

В Белом доме официально изменили политику в отношении ударов по РФ: что известно

21:02

"До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир ошарашил заявлением

Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФПутин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ
20:39

В обменниках изменится курс доллара: чего ждать украинцам до 1 декабря

20:36

Сомелье назвал идеальную закуску для коньяка: что известно о золотом правиле "3К"

20:34

"Гнобили меня": дочь предательницы Ани Лорак публично рассказала жуткую правду

20:18

Готовим дом к зиме: какие ТОП-8 вещей необходимо постирать перед морозами

Реклама
19:47

Украинцам на Укрпочте выплатят по 1000 гривен: когда и кто может получить деньги

19:44

Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ

19:43

НАТО может атаковать Россию: адмирал озвучил условия для высокоточных ударов

19:33

В Украине внезапно изменится погода: синоптик назвала дату потепления

19:26

Что сделать, чтобы кот не лез на елку: эксперты поделились легким решением

19:13

Угроза для двух городов-миллионников: как РФ ответит за удар по Крымскому мостуВидео

19:11

Бактерии и запах исчезнут мгновенно: 5 способов очистить одежду из секонд-хенда

19:10

Донецкую область оккупанты "закроют" до зимимнение

19:06

Без света придется сидеть дольше: графики отключения света на 26 ноябряФото

19:03

Почему некоторые люди завешивают зеркала ночью: эксперты объяснили древнее верование

19:01

ВСУ вернули контроль над важным селом на Харьковщине и взяли пленных - 3 ОШБр

Реклама
18:50

Требовали деньги на блокпостах: ГБР разоблачило схему сотрудников одесского ТЦКФото

18:44

"Мы берем самый эффективный опыт": результаты заседания Ставки Зеленского

18:32

Настоящее чудо для сада: что можно сделать из использованной чайной заварки

18:15

Удар по западной поддержке: над Украиной нависла угроза из Румынии - Sky News

17:54

"Армия РФ сильно изменилась": топ-генерал НАТО выступил с громким заявлением

17:53

Потеряют ли бронь трудоустроенные после 18 мая: в Минэкономики ответили

17:51

От календаря до кактуса: неожиданные вещи, которые могут принести неудачу в дом

17:39

"США давят и на РФ, и на Украину": Снегирев сказал, как может завершиться войнаВидео

17:35

Придет несчастье: что нельзя делать 26 ноября - приметы

17:18

Соратница активиста Шабунина поддержала закон, чтобы коррупционеры избежали конфискации имущества – СМИ

17:14

Может навлечь беду: почему нельзя считать купола церкви

17:13

Лунный календарь стрижек на декабрь 2024: когда лучше подстричься

17:05

Удар ракетами ATACMS по военному аэродрому РФ: раскрыты новые деталиВидео

16:53

Как сделать так, чтобы обувь не промокала: полезные советы для зимней поры

16:43

9 вещей, которые нельзя дарить: каких подарков стоит избегать, согласно этикетуВидео

16:36

США умывают руки: почему Байден разрешил Украине бить ATACMS по РФ - Снегирев

16:33

Лунный календарь на декабрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

16:15

В Раде предлагают снизить мобилизационный возраст: нардепы подали законопроект

15:56

"Есть только один выход": когда состоятся выборы в Украине и при чем здесь Трамп

15:27

Кое-что обойдется вдвое дороже: как изменились цены на продукты за неделю

Реклама
15:26

Кремль готовит ответ на удары ракетами ATACMS: эксперт предупредил об опасности

15:19

Елка уже не в моде: какими растениями можно заменить традиционное новогоднее дерево

15:14

Украина должна укрепить позиции: Зеленский озвучил задачи ВСУ на Курщине

15:13

"Прощайте маму": предательница Наташа Королева высказалась после травли ее мамы

14:45

Любовный гороскоп на декабрь 2024: кому зима устроит встряску

14:30

Ударит -9 градусов: где в Украине резко похолодает

14:21

Страны Европы возобновили секретные дискуссии о вводе войск в Украину - Le Monde

14:17

Запуск межконтинентальных ракет из РФ не может проходить без ведома США - Лакийчук

14:14

"У них своя паучья банка": эксперт сказал, как генералы РФ "подбрасывают дрова" в войнуВидео

14:13

РФ собрала 90-тысячную группировку: эксперт предупредил об угрозе для Запорожья

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять