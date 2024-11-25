"До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир ошарашил заявлением

Российские оккупанты наступают на фронте, пытаясь захватить всю Донецкую область. До границы с Днепропетровской областью осталось 7 километров. Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Он акцентировал на том, что направление села Большие Новоселки не подготовили к обороне несмотря на то, что больше года там было затишье.
"Кроме того, из-за этой ошибки нормальные линии обороны на Запорожском направлении могут обойти так же как и на Очеретино. Видя как сыплется передок, не минировать передний край и не строить качественные укрепления - чистой воды кретинизм", - заявил он.видео дня
Он также отметил, что гражданские подрядчики, которые копают траншеи, делают это "там, где легче, а не там, где надо".
"Конечно, зачем эти линии в лесополосах за Покровском, Большой Новоселкой и других ключевых городах, если там копать трудно, можно же увалить посреди поля, в 100 километрах от фронта, там деньги быстрее и безопаснее "освоятся", - добавил он.
Война в Украине - последние новости
Ранее в ISW отмечали, что ВСУ успешно восстанавливают позиции - на кону большой город в Донецкой области. Аналитики не нашли подтверждения заявлениям россиян относительно их продвижения возле Покровска.
В Forbes отметили, что ВСУ ударили ракетой Storm Shadow по командованию РФ в Курской области. Цель, вероятно, была очень важной и укрепленной, поскольку ракет использовано много.
Также сообщалось, что РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету во время утренней атаки по Украине. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там повреждены предприятия и критическая инфраструктура.
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Кто такой Станислав Бунятов?
Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".
В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.
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