"До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир ошарашил заявлением

Станислав Бунятов заявляет, что под угрозой не только Днепропетровская область, но и Запорожская.

https://glavred.info/ukraine/do-dnepropetrovskoy-oblasti-uzhe-6-km-oborona-ne-gotova-komandir-osharashil-zayavleniem-10617329.html Ссылка скопирована

На Днепропетровском направлении не подготовлена оборона / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 4 отдельная танковая бригада

Российские оккупанты наступают на фронте, пытаясь захватить всю Донецкую область. До границы с Днепропетровской областью осталось 7 километров. Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он акцентировал на том, что направление села Большие Новоселки не подготовили к обороне несмотря на то, что больше года там было затишье.

"Кроме того, из-за этой ошибки нормальные линии обороны на Запорожском направлении могут обойти так же как и на Очеретино. Видя как сыплется передок, не минировать передний край и не строить качественные укрепления - чистой воды кретинизм", - заявил он. видео дня

Он также отметил, что гражданские подрядчики, которые копают траншеи, делают это "там, где легче, а не там, где надо".

"Конечно, зачем эти линии в лесополосах за Покровском, Большой Новоселкой и других ключевых городах, если там копать трудно, можно же увалить посреди поля, в 100 километрах от фронта, там деньги быстрее и безопаснее "освоятся", - добавил он.

Война в Украине - последние новости

Ранее в ISW отмечали, что ВСУ успешно восстанавливают позиции - на кону большой город в Донецкой области. Аналитики не нашли подтверждения заявлениям россиян относительно их продвижения возле Покровска.

В Forbes отметили, что ВСУ ударили ракетой Storm Shadow по командованию РФ в Курской области. Цель, вероятно, была очень важной и укрепленной, поскольку ракет использовано много.

Также сообщалось, что РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету во время утренней атаки по Украине. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Читайте также:

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред