Нужно готовиться: оккупанты могут выйти на границы Днепропетровщины - полковник

Главное из заявления эксперта:
- Оккупанты могут выйти на границы Днепропетровской области
- Сейчас ВСУ ведут отчаянные бои, чтобы не допустить прорыва РФ
- Стратегическая задача врага - перенос войны в другие регионы Украины
Надо быть готовыми к тому, что армия страны-агрессора России выйдет на административные границы Днепропетровской области. Об этом заявил полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире Радио NV.
У него спросили, преждевременно ли сейчас говорить об угрозе выхода российских оккупантов на административные границы Донецкой и Днепропетровской областей.
"Об этом надо говорить. Об этом надо знать. Потому что действительно, в Днепропетровской области не такая плотная застройка, то есть, Днепропетровская область на востоке не настолько урбанизирована как Донецкая и там бои будут иметь немного другой характер", - отметил он.
По его словам, надо понимать, что просторы Днепропетровщины больше позволяют использовать то оружие, которое оказалось достаточно эффективным, а именно дроны.
"То есть, там просто банально негде спрятаться в степях Украины. Поэтому, для противника перемещение на открытых участках местности будет связано с очень высоким уровнем риска. И поэтому, знаете, в любом деле и действе есть как положительные, так и отрицательные, как сильные, так и слабые стороны, которые надо будет учитывать и влиять на них", - считает эксперт.
Грабский также добавил, что сейчас украинские защитники ведут отчаянные бои, чтобы не допустить прорыв противника к Днепропетровщине.
"Но, вместе с тем, мы должны быть готовы к тому, что противник может таки подойти к границам Днепропетровской области. Что дальше будет делать - посмотрим. Пока заявление Путина звучало таким образом, что они хотят "освободить" именно территории Донецкой и Луганской областей и не претендуют они на другие, якобы. Хотя, на самом деле мы видим ситуацию в Харьковской области, где продолжаются бои. Поэтому, противник будет выполнять свою более стратегическую задачу - то есть, перенос войны в другие регионы Украины для захвата всей Украины", - подчеркнул он.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов заявил, что армия страны-агрессора России запустила в Сети фейковую информацию о якобы взятии Курахово, что в Донецкой области. По его словам, пока оккупантам не удалось захватить этот город, хотя общая ситуация действительно остается тяжелой и враг пытается обойти Курахово с флангов.
Командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Лютый" сообщил, что сейчас трудно спрогнозировать, зайдет ли армия страны-агрессора России в Покровск Донецкой области.
Кроме того, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Покровск. Враг оккупировал населенные пункты поблизости и продолжает свое наступление с флангов. И уже стало известно, что россияне были замечены в окрестностях Покровска.
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Кто такой Сергей Грабский
Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.
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