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Действительно ли армия РФ прорвала границу на Сумщине: в ОВА дали официальный ответ

Марина Фурман
10 декабря 2024, 11:42
1196
Сообщения о пересечении границы, которые распространяют в медиаресурсах - враждебная дезинформация.
армия РФ, карта
РФ не прорвали границу / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Коротко:

  • Оккупанты не прорвали границу в Сумской области
  • Россиянам не выгодно наступать на этом участке

Российские захватчики не прорвали границу в Сумской области. Информация о продвижении не соответствует действительности. Об этом сообщили Сумская ОГА и представитель ГПСУ Андрей Демченко.

В Сумской ОГА отметили, что сообщения о пересечении границы, которые распространяют в медиаресурсах - вражеская дезинформация.

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"Сейчас никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая", - отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

В администрации призвали доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на манипуляции врага.

Впоследствии Демченко в эфире телеканала "Киев24" также опроверг прорыв границы возле села Александрия, что на Сумщине.

По словам представителя ГПСУ, не фиксировались ни попытки захода, ни попытки боевых действий на этом участке. Кроме того, россиянам не выгодно там наступать, ведь местность заболочена.

Ранее аналитики проекта DeepState обновили карту, на которой было изображено, что российские войска смогли зайти на территорию Сумской области и захватить пограничное село Александрия.

Операция в Курской области - новости по теме

Старший офицер отделения коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Петр Гайдащук сообщал, что российские оккупанты пытаются отбить свои позиции на Курском направлении, применяя элитные подразделения. Также армия РФ использует вооружение различного типа, среди которого артиллерия, дроны и бронетехника.

Как писал Главред со ссылкой на командира батальона "Айдар" Станислава Бунятова, на Курском направлении враг активизировался и пробовал провести штурмы. По его словам, армия РФ применяет БТРы и багги. Он добавил, что несмотря на все, украинские пилоты очень эффективно работают и уничтожают врага.

Недавно ВСУ устроили хитрую засаду на Курщине - погромили технику, взяли врага в плен. В результате российское командование было вынуждено перебросить на восстановленные украинские позиции 20 военных и три БТРа.

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