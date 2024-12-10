"Борьба идет буквально за каждый этаж": в Торецке продолжаются городские бои

За день российские войска в Торецке теряют до сотни своих бойцов.

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В Торецке продолжаются городские бои / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Минобороны РФ

Кратко:

На Торецком направлении продолжаются тяжелые бои

Вблизи Часового Яра враг начинает вести разведку

На Краматорском направлении оккупанты накапливают резервы

Российские войска давят на Торецком направлении. В самом населенном пункте идут городские бои, ситуация динамичная. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж.

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"Мы сдерживаем врага и даже за какое-то продвижение он платит огромную цену своим личным составом. Буквально за день они (россияне - ред.) теряют до 100 человек. Представьте, какие "мясные" штурмы происходят за день только в этом городе."- рассказала пресс-секретарь.

Кроме того, она заявила, что российские войска атакуют позиции ВСУ на самокатах, мотоциклах с прикрытием нескольких багги, квадроциклов и тягачей легкобронированных, бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Что известно о Торецке? / Инфографика: Главред

Бобовникова также рассказала о ситуации вблизи города Часов Яр в Донецкой области. Она подчеркнула, что сейчас враг не проводит активных штурмов, но начинают вести разведку лобовыми атаками, которые имеют целью выявить слабые места в украинской обороне.

"Это выглядит довольно жестко, потому что они просто бегут на наши позиции. Кто добежал, тот выжил и попал в плен", - рассказала представитель ОТГ "Луганск".

По словам спикера, в направлении Часового Яра оккупанты действуют без использования самокатов, но перелезают через канал Северский Донец - Донбасс и именно таким образом пытаются просачиваться в сам город.

Она добавила, что на Краматорском направлении - российские войска накапливают резервы.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, российская оккупационная армия продвинулась возле девяти населенных пунктов в Донецкой области. В ночь на 10 декабря аналитики мониторингового канала DeepState обновили карту боевых действий. В частности, враг продвинулся возле Новооленевки, Вознесенки, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, а также в Сонцевке, Новотроицком и Шевченко Донецкой области.

Как писал Главред, российские оккупанты пытаются захватить Покровск и продвигаются в этом направлении. Враг уже перешел от пеших штурмов к штурмовым действиям на автотранспорте.

Тем временем на Херсонском направлении армия РФ намеренно ломает моторы, пробивает резиновые лодки и передает координаты бойцам ВСУ, чтобы избежать штурмов островов.

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Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

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