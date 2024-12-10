"Борьба идет буквально за каждый этаж": в Торецке продолжаются городские бои

Кратко:
- На Торецком направлении продолжаются тяжелые бои
- Вблизи Часового Яра враг начинает вести разведку
- На Краматорском направлении оккупанты накапливают резервы
Российские войска давят на Торецком направлении. В самом населенном пункте идут городские бои, ситуация динамичная. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова.
По ее словам, борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж.
"Мы сдерживаем врага и даже за какое-то продвижение он платит огромную цену своим личным составом. Буквально за день они (россияне - ред.) теряют до 100 человек. Представьте, какие "мясные" штурмы происходят за день только в этом городе."- рассказала пресс-секретарь.
Кроме того, она заявила, что российские войска атакуют позиции ВСУ на самокатах, мотоциклах с прикрытием нескольких багги, квадроциклов и тягачей легкобронированных, бронетранспортеров и боевых машин пехоты.
Бобовникова также рассказала о ситуации вблизи города Часов Яр в Донецкой области. Она подчеркнула, что сейчас враг не проводит активных штурмов, но начинают вести разведку лобовыми атаками, которые имеют целью выявить слабые места в украинской обороне.
"Это выглядит довольно жестко, потому что они просто бегут на наши позиции. Кто добежал, тот выжил и попал в плен", - рассказала представитель ОТГ "Луганск".
По словам спикера, в направлении Часового Яра оккупанты действуют без использования самокатов, но перелезают через канал Северский Донец - Донбасс и именно таким образом пытаются просачиваться в сам город.
Она добавила, что на Краматорском направлении - российские войска накапливают резервы.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, российская оккупационная армия продвинулась возле девяти населенных пунктов в Донецкой области. В ночь на 10 декабря аналитики мониторингового канала DeepState обновили карту боевых действий. В частности, враг продвинулся возле Новооленевки, Вознесенки, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, а также в Сонцевке, Новотроицком и Шевченко Донецкой области.
Как писал Главред, российские оккупанты пытаются захватить Покровск и продвигаются в этом направлении. Враг уже перешел от пеших штурмов к штурмовым действиям на автотранспорте.
Тем временем на Херсонском направлении армия РФ намеренно ломает моторы, пробивает резиновые лодки и передает координаты бойцам ВСУ, чтобы избежать штурмов островов.
Читайте также:
- Число почти совпадает с данными Генштаба ВСУ: Трамп озвучил потери РФ в войне
- "Зашли и зачистили": ВСУ успешно продвинулись вперед в Донецкой области
- "Ситуация местами критическая": РФ поставила новый дедлайн, чтобы выбить ВСУ с Курщины
Город Торецк - что о нем известно
Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия.
Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред