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"Зашли и зачистили": ВСУ успешно продвинулись вперед в Донецкой области

Юрий Берендий
8 декабря 2024, 12:09
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Украинские военные смогли продвинуться и зачистить от российских войск один из кварталов Часового Яра, ситуация в городе сложная, отметили в ВСУ.
'Зашли и зачистили': ВСУ успешно продвинулись вперед в Донецкой области
ВСУ провели успешную операции в Донецкой области / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

  • Россияне пытаются штурмовать Часов Яр с флангов
  • Основной преградой для врага является эффективная работа экипажей БпЛА
  • ВСУ провели успешную операцию по зачистке одного из кварталов Часового Яра от войск РФ

В Часовом Яру Донецкой области украинские защитники освободили один из кварталов города от российских оккупантов. Однако, общая ситуация в городе остается сложной. Об этом сообщил представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Суспільного".

По его словам, враг активно штурмует позиции украинских военных вокруг города и пытается обходить их флангами, используя малые пехотные группы как диверсионно-разведывательные подразделения, чтобы завязать бои в тылу.

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"Враг активно обстреливает из различных огневых систем территорию города, также оказывает поражение авиационными бомбами", - отметил Полухин.

Полухин отметил, что основной преградой для оккупантов является эффективная работа украинских операторов дронов. Он также отметил, что российские резервы, накопленные в этом районе ранее, пока позволяют им продолжать атаки.

В то же время он сообщил, что украинские военные недавно провели успешную операцию и выбили врага из одного из кварталов Часового Яра.

"Это зачистка одного из кварталов города Часов Яр от вражеской пехотной группы, которой удалось пройти через Канал и закрепиться в одной из руин. Наши ребята зашли на территорию и зачистили несколько зданий", - отметил спикер.

Полухин отметил, что в городе все еще остаются местные жители. Хотя они не имеют значительного влияния на ход боевых действий, осознание их присутствия в зонах, где продолжаются операции, несколько ограничивает действия украинских военных. Впрочем, это не создает критических препятствий для выполнения задач.

"Наши ребята понимают, рассчитывают и пытаются обходить те или иные места, то есть особенно это не мешает боевым действиям и защите города Часов Яр", - прокомментировал он.

Он также отметил, что иногда трудно отличить передвижение гражданских от действий российских групп, поскольку оккупанты могут маскироваться под местных жителей. Однако таких случаев пока не зафиксировано.

Часов Яр Инфографика
Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Бои в Часовом Яру - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина рискует потерять пять городов в Донецкой области, предупредил военный 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов. Самыми горячими точками, по его словам, остаются Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк.

В районе Часового Яра противник не прекращает попыток форсировать канал Северский Донец - Донбасс, который является критически важным для обороны украинских сил. По словам представителя 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрея Полухина, российские войска действуют преимущественно ночью, используя специальные средства для обхода украинских позиций и пытаются прорваться в тыл.

Командир отделения 24-й ОМБр, боец "Айдара" Станислав Бунятов отметил, что оккупанты пытаются окружить Часов Яр с флангов, и в некоторых направлениях им это частично удается.

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Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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