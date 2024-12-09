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Россиянам не удалась попытка форсирования реки в Курской области - они понесли потери

Виталий Кирсанов
9 декабря 2024, 17:57
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Войска РФ перебросили понтонный мост через реку для прохода тяжелой техники поближе к позициям украинских бойцов.
Россиянам не удалась попытка форсирования реки в Курской области - они понесли потери
Россияне попытались форсировать реку в Курской области / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, росСМИ

Коротко:

  • Украинские разведчики вовремя обнаружили передвижение врага
  • Командование привлекло FPV-дроны для поражения техники РФ

Российские военные попытались форсировать реку в Курской области. Но украинские бойцы помешали оккупантам, нанеся им большие потери в живой силе и технике. Об этом сообщает в Telegram подразделение Pentagon 225-го отдельного штурмового батальона.

Отмечается, что наступление врага началось ночью во время сильного снегопада. Войска РФ перебросили понтонный мост через реку, чтобы обеспечить проход тяжелой техники поближе к позициям украинских бойцов.

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"Наши разведчики вовремя обнаружили передвижение врага еще на этапе подготовки к переправе. На основе полученных данных командование оперативно привлекло FPV-дроны для поражения техники противника", - отметили в подразделении.

Первый точный удар по главной машине остановил движение колонны, заставив остальную технику совершать маневры. Последующий удар по запирающей машине перекрыл пути для отступления, что значительно усложнило ситуацию для врага.

Как отметили украинские бойцы, координированные действия всех подразделений позволили эффективно приостановить атаку россиян. В результате противник понес значительные потери в технике, что нанесло ему серьезный материальный ущерб.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, ВСУ устроили хитрую засаду на Курщине - погромили технику, взяли врага в плен. В результате российское командование было вынуждено перебросить на восстановленные украинские позиции 20 военных и три БТРа.

Также ранее сообщалось, что россияне активизировались в Курской области - в ВСУ заявили о продвижении врага. На Курщине украинские пилоты очень эффективно работают и уничтожают врага.

Российские военные недавно продвинулись вперед на главном украинском выступе в Курской области на фоне боев в этом районе. Армия страны-агрессора России снова начала использовать бронетранспортеры и бронемашины, проводя усиленные атаки.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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