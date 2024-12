Армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья: в ISW описали ситуацию

Российские войска после двухнедельного перерыва снова начали использовать бронетранспортеры и бронемашины и проводят усиленные атаки.

Армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья/ коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", росСМИ

Кратко:

Российские военные активизировалась на Курщине

После двухнедельного перерыва армия РФ снова использует БТРы и бронемашины

Российские военные недавно продвинулись вперед на главном украинском выступе в Курской области на фоне боев в этом районе. Армия страны-агрессора России снова начала использовать бронетранспортеры и бронемашины, проводя усиленные атаки.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, которые были опубликованы 8 декабря.

Согласно этим данным, армия РФ продвинулась на южную окраину Новоивановки, расположенной к юго-востоку от Коренева. В ISW обратили внимание, что российские пропагандисты утверждали, что военные РФ отбили Плехова (к юго-востоку от Суджи), продвинулись к Куриловке и Гуеву (к югу от Суджи), а также в районе Нижнего Клина (к юго-востоку от Коренево).

Также аналитики отметили, что российские источники писали о прохождении линии фронта в настоящее время вдоль реки Псел (к западу от Плехова). Однако в ISW добавили, что они не обнаружили подтверждения этих заявлений.

Отмечается, что в прошедшие два дня бои происходили к юго-востоку от Коренева в районе Новоивановки, к юго-востоку от Суджи возле Плехова и к югу от города - в районе Гуева.

Представитель украинской бригады, действующей на Курщине, 8 декабря сообщал о том, что после относительного затишья российские военные активизировали свои наступательные операции в регионе. Он отметил, что основной силой, которая проводит атаки, являются хорошо обученные и оснащенные подразделения российской 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот).

Также отмечается, что российские военные снова используют бронетранспортеры и боевые бронированные после того, как в течение прошлых двух-трех недель (примерно с 17 по 24 ноября) не применяли тяжелую технику.

В ISW также отметили, что вблизи Дарьина действуют операторы беспилотников российской 83-й воздушно-десантной бригады.

Ситуация в Курской области - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили хитрую засаду на Курщине - погромили технику, взяли врага в плен. В результате российское командование было вынуждено перебросить на восстановленные украинские позиции 20 военных и три БТРа.

Также ранее сообщалось, что россияне активизировались в Курской области - в ВСУ заявили о продвижении врага. На Курщине украинские пилоты очень эффективно работают и уничтожают врага.

Как ранее отмечал Главред, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что РФ поставила новый дедлайн, чтобы выбить ВСУ из Курщины. Российское военно-политическое командование привязывает свои планы к дате инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, указывает эксперт.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

