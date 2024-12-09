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"Есть две основные составляющие": эксперт назвал истинные цели визита Ермака в США

Руслана Заклинская
9 декабря 2024, 09:44
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Украина должна была решить определенные вопросы с действующим Белым домом и проговорить их со следующей администрацией Трампа, рассказал Владимир Фесенко.
'Есть две основные составляющие': эксперт назвал истинные цели визита Ермака в США
Визит украинской делегации в США имел две основные составляющие / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Вкратце:

  • Первой целью украинской делегации в США была встреча с администрацией Байдена
  • Вторая цель визита - налаживание контактов с командой Трампа

Визит украинской делегации в США имел две основные составляющие. Первая - это контакты с действующей администрацией США, а вторая - установление связей с командой Дональда Трампа. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан является ключевым контактным лицом для Украины с 2022 года. Ермак регулярно встречается с ним во время своих визитов в США.

"Как правило, во время визитов в США, которые происходят регулярно, Ермак встречается с Джейком Салливаном и другими представителями действующей администрации, а также с представителями Конгресса и Сената, что также произошло и в этот раз. Это обязательная часть программы", - отметил Фесенко.

Эксперт отметил, что вторым важным моментом визита было налаживание контактов с командой Дональда Трампа, особенно с людьми, которые будут ответственны за переговоры по завершению войны России против Украины.

В то же время Фесенко отметил, что в Украине понимают, что сейчас идет переходный период, когда администрация Байдена завершает свои полномочия, но поставки оружия продлятся до 20 января. В рамках этих поставок Украина получила обещание предоставления военной помощи на сумму 750 миллиардов долларов. Однако неизвестно, успеют ли поставить всю помощь до завершения срока полномочий Байдена, поэтому вопрос об обеспечении поставок до прихода новой администрации Трампа является чрезвычайно важным.

"И поэтому в первую очередь надо это решить с действующим Белым домом, но и проговорить эти вопросы со следующей администрацией Трампа. В частности, с ее представителями главным образом обсуждались вопросы будущих мирных переговоров", - пояснил он.

Смотрите видео интервью Главреду Владимира Фесенко о результатах визита Ермака в США:

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Визит Ермака в США - что известно

Как сообщал Главред, 4 декабря украинская делегация во главе с Андреем Ермаком встретилась с высокопоставленными представителями команды избранного президента США Дональда Трампа.

Встреча состоялась в Вашингтоне на Капитолийском холме, где избранный вице-президент Джей Ди Вэнс и новый советник по нацбезопасности Майк Волц обсуждали ситуацию на поле боя. Украинская делегация, в частности Ермак и Сергей Боев, пыталась наладить отношения и представить свою оборонную стратегию. По информации, встреча не была направлена на обсуждение мирного плана или завершения войны.

Кроме этого, во время визита в США Андрей Ермак предложил команде Дональда Трампа вести войну до границ 2022 года и предусмотреть вступление Украины в НАТО. Однако эти предложения встретили негативно.

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Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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война в Украине новости США Дональд Трамп Джо Байден Владимир Фесенко Андрей Ермак
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