"Планы команды Трампа изменятся": США могут выбрать другой путь к миру - Огрызко

Логика плана Келлога непонятна, ведь он предусматривает не усиление давления на Россию, а успокоение страны-агрессора.

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Давление на экономику РФ может быть значительно эффективнее для достижения мира / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Википедия, kremlin.ru

Что сказал Огрызко:

США должны усиливать давление на РФ

План Кэллога довольно странный

Восстановление дипотношений с Россией - нелогичный пункт плана

США и Украина активно обсуждают варианты окончания войны в Украине после избрания новым президентом США Дональда Трампа. Республиканец в частности уже объявил Кита Келлога спецпредставителем по вопросам Украины и России.

Он предложил свой мирный план, предусматривающий отсрочку вопроса членства Украины в НАТО, однако логика этого предложения кособокая. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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"Вместо усиления давления на Россию предлагается сделать ей пас для того, чтобы она успокоилась. Это означает, что автор этого сценария вообще не понимает, что такое Путин, что такое Россия, что такое российское общество, которое заражено бациллой реваншизма", - подчеркнул он.

Огрызко считает, что Штаты должны работать не над усилением давления на Украину в вопросе уступок, а над ослаблением страны-агрессора России, экономическое состояние которой только ухудшается.

"Если объяснить на пальцах нашим американским друзьям, которые зайдут в Белый Дом, советникам Трампа, какой будет российская экономика в перспективе одного-двух лет, если санкции не будут ослабевать, а будут усиливаться, ситуация будет другой", - добавил он.

Огрызко также обратил внимание на еще один пункт господина Кита Келлога о восстановлении дипломатических отношений с Россией. Он довольно странный, ведь никто и не разрывал дипотношения с РФ.

"Посол США в Москве работает, послы западных стран тоже. У меня этот пункт сразу вызвал сомнения относительно достоверности этого плана, потому что, извините, это глупость. Поскольку ни одна из западных стран, к большому сожалению, дипломатические отношения с Россией не разорвала", - пояснил дипломат.

Экс-чиновник предполагает, что этот план соратника Трампа является не более чем сливом, который используется как проверка реакции обеих сторон, от которой будет зависеть изменение реальных планов команды Трампа.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Мирный план Кита Келлога - что известно

Ранее назначенный Трампом спецпредставителем Штатов по Украине и РФ Кит Келлог заявлял, что российско-украинскую войну надо заканчивать и не стоит недооценивать Трампа, он намерен выполнить свои обязательства.

Напомним, Главред писал, что по мнению будущего советника Трампа, в рамках его мирного плана вступление Украины в НАТО - очень отдаленная перспектива, предложенная Киеву в знак символической солидарности, и что его следует отложить на неопределенный срок.

Будущая помощь США - вероятно, в виде кредитов - будет зависеть от переговоров Украины с Россией, а линии фронта должны быть заморожены в рамках режима прекращения огня и установления демилитаризованной зоны.

Впоследствии стало известно, что так называемый "план Келлога" не факт, что будет взят за основу мирного соглашения между Украиной и Россией, ведь это определенный слив с целью прощупывания почвы, чтобы посмотреть, что на это скажут в Европе, что - в Киеве, что - в Москве.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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