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Почему "план Келлога" не принесет мир Украине: эксперт дал объяснение

Сергей Кущ
6 декабря 2024, 20:57
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Дипломат объяснил, почему не стоит строить надежды.
Трамп и Зеленский
Трамп и Зеленский / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Вы узнаете:

  • Почему в СМИ продвигают план Келлога
  • Зачем Трамп едет во Францию

Так называемый "план Келлога" не факт, что будет взят за основу мирного соглашения между Украиной и Россией.

В интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что это некий слив с целью прощупывания почвы, чтобы посмотреть, что на это скажут в Европе, что – в Киеве, что – в Москве.

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"Эта игра ведётся для того, чтобы понять, можно ли вообще нечто подобное потом официально презентовать. Ведь – при всем уважении к господину Келлогу – он пока что официального мнения будущего президента США не представляет. Это его личные предложения, мысли и видение, но не то, чем нас мог бы "осчастливить" Дональд Трамп. Но почему-то многие воспринимают это за чистую монету, как будто это и есть тот самый план Трампа", - отметил эксперт.

Также Огрызко подчеркнул, что президент США в ближайшее время намерен посетить Францию.

"Неужели мы думаем, что он едет туда для того, чтобы посмотреть на Нотр-Дам-де-Пари? При всей большой фантазии я себе это плохо представляю. Трамп едет в Париж, чтобы пообщаться с европейскими лидерами. Только что у Трампа был Рютте, который достаточно чётко сказал, что "плохой мир для Украины – это плохо для США", - подытожил эксперт.

Трамп инфографика
Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Планы Трампа в отношении Украины - что известно

Ранее, как писал Главред, спецпредставитель США по Украине и России, назначенный новоизбранным президентом Штатов, заявил, что российско-украинскую войну надо заканчивать и не стоит недооценивать Трампа - он намерен выполнить свои обязательства.

Накануне также аналитик Валерий Клочок отметил, что Дональд Трамп во время своего президентства будет пытаться способствовать переговорам, чтобы уменьшить уровень эскалации войны в Украине.

Напомним, в НАТО предупредили Трампа, что он должен понимать, что Украине необходимо грамотное мирное соглашение. Штаты столкнутся со "страшной угрозой" со стороны Китая, КНДР и Ирана, если Киеву придется пойти на уступки агрессору России для завершения войны.

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Кто такой Кит Келлог

Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса.

Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.

Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.

Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога.

"Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне.

При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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война в Украине Дональд Трамп Владимир Огрызко
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