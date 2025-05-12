Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США - что предполагается

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США по недрам, предусматривающий создание инвестфонда для восстановления Украины.

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Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США по недрам / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем говорится в материале:

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США по недрам

Что предусматривает соглашение с США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления в рамках соглашения по полезным ископаемым. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

По состоянию на 12 мая закон "возвращен с подписью от Президента Украины".

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Документ был принят Верховной Радой во время заседания в четверг, 8 мая. Решение поддержали 338 народных депутатов.

Что предусматривает соглашение с США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления / Инфографика: Главред

Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.

Президент Владимир Зеленский приветствовал это решение и назвал это соглашение между Украиной и США самым перспективным за все время отношений между странами.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что ратификация открывает путь к следующему этапу - согласованию двух технических договоренностей.

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