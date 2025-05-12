'Было предупреждение': ударит ли Россия Орешником по Украине в ближайшие дни

РФ может атаковать Украину ракетой Орешник в ближайшие дни, россияне готовят новые испытания баллистической ракеты, отметил аналитик.

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Ударит ли Россия Орешником по Украине в ближайшие дни / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Попович:

Россия готовит новые испытания ракеты Орешник

Орешник может ударить по Украине

Россия закрыла воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда обычно запускают ракету Орешник. Это может свидетельствовать о подготовке к очередному пуску по Украине. Об этом заявил военный аналитик Денис Попович в эфире телемарафона.

"Может, запустят, а может, не запустят. Опять же это 50 на 50. Может, запустят, но не туда. Очевидно, что готовятся испытания, и в рамках этих испытаний вполне возможно, что этот Орешник может упасть и на территории Украины", - сказал он. видео дня

Он напомнил, что перед предыдущим запуском "Орешника" поступало предупреждение от посольства США. На этот раз, по его словам, американское посольство снова информировало об ограничении воздушного пространства, однако не упоминало об угрозе удара.

"Поэтому, сочетая эти два фактора, целесообразно предположить, что возможен удар Орешником", - отметил он и добавил, что не хочет никого пугать, но такая вероятность существует.

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Угроза удара Орешником - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия, вероятно, готовится к запуску ракеты типа Орешник по территории Украины. На это указывает запланированное перекрытие воздушного пространства над районом полигона "Капустин Яр", откуда ранее уже осуществляли пуски подобных ракет. Об этом сообщил аналитический Telegram-канал Aeris Rimor со ссылкой на данные российского NOTAM-центра.

Военные парады к 9 мая в сочетании с демонстративными угрозами Орешника служат для Путина инструментом поддержки образа сильной и мощной армии РФ, отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Впрочем, бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун убежден, что реальная атака Киева этой ракетой маловероятна. По его словам, подобные угрозы ориентированы скорее на внутреннюю российскую аудиторию и иностранных гостей в Москве с целью произвести впечатление и посеять страх.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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