Доллар резко упал после взлета: новый курс валют на 13 мая

Нацбанк снизил курс доллара и евро.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 13 мая

Какой курс евро установил НБУ

Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снизил курс доллара на вторник, 13 мая. В то же время подешевела и европейская валюта. Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора.

Официальный курс доллара на 13 мая установили на уровне 41,54 грн. Таким образом, гривня укрепилась на 1 копейку относительно американской валюты.

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Согласно информации на сайте регулятора, гривня также укрепила свои позиции относительно евро. Официальный курс евро на вторник составляет 46,16 грн за один евро, что на 59 копеек меньше по сравнению с предыдущим днем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару составили 41,53/41,56 грн/долл., а по евро - 46,11/46,13 грн/евро. На наличном рынке доллар подорожал на 5 копеек - до 41,75 грн/долл.

Курс доллара / Инфографика: Главред

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Напомним, НБУ повысил курс доллара на понедельник, 12 мая, до 41,5470 грн, что на 3,57 копейки больше, чем в пятницу. Зато евро подешевел более чем на 13 копеек - до 46,7528 грн.

Также НБУ в пессимистическом сценарии прогнозирует рост курса доллара до 55 грн до конца 2027 года. Это может произойти из-за разрушения инфраструктуры, падения инвестиций и сокращения поддержки Запада.

Как сообщал Главред, в течение недели ожидается стабильность курса гривни, с незначительными изменениями в пределах 10-15 копеек. Эксперт Олег Пендзин ожидает, что курс останется стабильным до 18 мая, а в мае возможно снижение инфляции.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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