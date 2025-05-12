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Сколько можно перевозить денег через границу Украины налом и на карте: все нюансы

Анна Ярославская
12 мая 2025, 11:51
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Юрист рассказал, как правильно декларировать и перевозить средства в другие страны.
Таможня, деньги
Сколько можно перевозить денег через границу Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какую сумму денег можно вывезти из Украины наличными и на карте
  • Почему нужно всегда иметь при себе декларацию о доходах

Сколько можно перевозить денег через границу Украины - один из самых популярных вопросов среди тех, кто планирует поездку в другую страну. Управляющий партнер юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Никита Муренко раскрыл все нюансы.

Если вам интересно отменят ли решение о запрете выезда за границу для военнообязанных деятелей культуры и медийщиков, читайте материал: "Вынужденный шаг": в Минкульте пообещали возобновить выезд деятелей культуры.

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Сколько можно вывозить валюты из Украины

Согласно правилам Нацбанка Украины, в 2025 году физическое лицо имеет право вывозить без письменного декларирования за пределы Украины до 10 тысяч евро или эквивалент в другой валюте, пишет УНИАН.

Если сумма выше 10 тысяч евро, то необходимо заполнить таможенную декларацию и предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Например, справку о снятии средств со счета.

При этом 10 тысяч евро - это лимит на одного человека, а не всю семью.

"И это дает пространство для легального вывоза значительно большей суммы, если вы путешествуете семьей", - сказал Муренко.

Сколько можно перевозить денег через границу на ребенка

Юрист уточнил, что правила позволяют декларировать до 10 000 евро на каждого члена семьи, даже если это несовершеннолетний ребенок. Но важное условие - каждый человек должен физически пересекать границу и иметь при себе соответствующую сумму.

Таможенники могут проверить не только факт декларирования, но и распределение средств между лицами. Те есть если семья состоит их четырех человек, вывезти 40 тысяч на всех в одном конверте не получится.

Сколько денег можно перевозить через границу Европы

В Евросоюзе все суммы свыше 10 тысяч евро на одного человека подлежат обязательному декларированию при пересечении внешней границы.

В некоторых государствах Европейского Союза действуют внутренние ограничения на наличные расчеты. Например, во Франции или Италии нельзя рассчитываться наличными сверх определенной суммы (часто это 1000-3000 евро). Таким образом, даже законно ввезенные средства не всегда можно будет использовать так, как вам удобно.

Сколько денег на карте можно перевозить через границу

Перевод средств - самый безопасный и наименее рискованный способ перемещения крупных сумм. На банковские переводы правила декларирования не распространяются.

В то же время стоит помнить об ограничениях НБУ на перевод средств за границу, а также об ограничениях на снятие наличных за рубежом.

"И, наконец, стоит помнить: в случае продажи квартиры или другого имущества в Украине и последующего вывоза вырученных средств, заранее позаботьтесь о банковской выписке, договоре купли-продажи и справке об уплате налога с дохода. Это ваша защита при возникновении любых вопросов", - предупреждает юрист.

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Сколько денег можно перевозить в самолете по Европе

Муренко рассказал, сколько денег можно перевозить в самолете по Европе. По его словам, если вы уже задекларировали определенную сумму при пересечении украинской границы, при дальнейших путешествиях внутри ЕС этого делать больше не нужно.

"После того как вы уже оказались в ЕС и задекларировали средства при въезде (если превысили 10 000 евро), перемещение наличных внутри Шенгенской зоны не регламентируется отдельными ограничениями. То есть, летая между Германией, Италией и Польшей, вам не нужно ничего декларировать повторно", - объяснил эксперт.

Муренко посоветовал всегда иметь при себе копию декларации, которую вы подавали на въезде в ЕС, а также документы, подтверждающие источник средств. Эти документы могут понадобиться, поскольку полиция или таможенники в аэропорту могут осуществлять выборочные проверки.

Как писал Главред, на сегодня главной валютой, к которой привязан курс валют в Украине, остается доллар США. В то же время Национальный банк работает над разработкой комплексного подхода для постепенного перехода к евро как основной валюте.

Также мы писали о том, что, по прогнозу Нацбанка, курс доллара в Украине может вырасти до 55 гривен за доллар.

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