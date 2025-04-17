В Украине будет новая основная валюта: в Нацбанке расправили, что изменится

Украина может в краткосрочной перспективе перейти на новую основу валюту для формирования валютного курса, отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

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В Нацбанке заявили о новой основной валюте для Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Гелетий:

Ситуация в мире приводит к обесцениванию курса доллара относительно евро

НБУ изучает возможности перехода на евро, как новую основную валюту

На сегодня главной валютой, к которой привязан курс валют в Украине, остается доллар США. В то же время Национальный банк работает над разработкой комплексного подхода для постепенного перехода к евро как основной валюте. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий во время брифинга.

Он отметил, что сейчас валютные интервенции на межбанковском рынке осуществляются именно в долларах США, поскольку это сейчас главная валюта для формирования обменного курса.

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Также Гелетий подчеркнул, что в условиях нынешней экономической ситуации важно следить за изменениями на глобальных финансовых рынках. В частности, из-за торговых споров и других противостояний растет волатильность, что приводит к постепенному обесцениванию доллара относительно евро.

"Несмотря на ревальвацию в паре гривна-доллар, с учетом того, что основной валютой привязки является доллар, соответственно курс гривны к евро и другим валютам рассчитывается по кросс-курсам. Поэтому мы сейчас наблюдаем девальвацию к евро", - сказал Гелетий.

Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий отметил, что вопрос перехода к евро находится в центре внимания регулятора, учитывая евроинтеграционный курс Украины и значительный вклад стран ЕС в укрепление обороноспособности государства.

Он добавил, что из-за потенциального разделения мировой торговли НБУ детально анализирует динамику курсов других валют. Особое внимание уделяют евро, ведь Европейский Союз является одним из ключевых торговых партнеров Украины.

По словам Гелетия, в рамках специализированных рабочих групп Нацбанка ведется активная работа над изучением возможностей комплексного перехода к евро как основной валюте.

"Безусловно, это не произойдет в краткосрочной перспективе. Но это важное направление нашей работы, на котором мы сфокусированы и которое комплексно прорабатываем", - сказал он.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, на валютном рынке Украины за последнее время произошли существенные изменения. В апреле наблюдается преимущество продажи долларов населением, о чем сообщил заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий. По его словам, сейчас предложение этой валюты на рынке выросло.

Между тем евро демонстрирует рекордные показатели, тогда как доллар постепенно дешевеет. На фоне такой нестабильности исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук прокомментировал, какую валюту выбрать для сохранения сбережений.

На прошлой неделе курс доллара в Украине поднялся, аналогично выросла и стоимость евро, которая достигла исторического максимума. Однако, как отмечают аналитики компании ICU, пока рано говорить о стабильной смене тренда - курс евро и в дальнейшем будет зависеть от событий на мировых рынках.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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