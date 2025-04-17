РФ готовится к ударам по Украине на Пасху: в разведке назвали возможные цели врага

Президент Украины отметил, что целью атак РФ могут стать объекты энергетической инфраструктуры.

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РФ готовится к ракетным атакам / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Украины в Facebook, depositphotos.com

Что известно:

РФ готовится к новым ракетным атакам

Разведка подтверждает возможность новых атак

Новые обстрелы могут быть на Пасху

Российские оккупанты готовятся к новым ударам по энергетике. Это может произойти прямо перед Пасхой или в день праздника. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он прямо сказал, что разведка узнала о подготовке РФ к новым ударам.

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Президент также отметил, что Украине удалось пережить эту зиму без блэкаутов, несмотря на сложности, потери и угрозы. Это удалось сделать благодаря украинцам, которые защищали небо, восстанавливали энергообъекты, ремонтировали их даже под обстрелами.

"Сотни тысяч украинцев постарались, чтобы Украина не потеряла энергетику. Конечно, это не означает, что угрозы уже нет. Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас - и накануне Пасхи, и после нее - возможны новые удары России", - подчеркнул он.

Украина должна делать все, чтобы защитить себя и энергетику.

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Как ранее сообщал Главред, Россия может прибегнуть к еще более интенсивным обстрелам Украины в пасхальный период. О такой угрозе заявил министр обороны Литвы Кястутис Будрис, отметив, что атака на Сумы в Вербное воскресенье свидетельствует о готовности РФ к еще более жестким действиям в праздничные дни.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что преступный удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей государства-агрессора.

Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

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