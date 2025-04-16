Хуже, чем в Сумах: в Литве предупредили о возможном обстреле Украины на Пасху

В Литве не сомневаются, что на Пасху Россия прибегнет к жесткому террору Украины.

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Существует опасность новых обстрелов Украины на праздники / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что сказал Будрис:

Обстрел Сум может быть только началом страшных атак РФ

ЕС должен усилить и расширить санкции против России

Страна-агрессор Россия может прибегнуть к еще более жестким обстрелам Украины на Пасху. Об этом, как сообщает LRT, предупредил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

По его словам, террористическая атака РФ на Сумы в Вербное воскресенье продемонстрировала, что Россия может начать более страшные атаки, особенно в период пасхальных праздников.

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"На этой неделе Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи - я не сомневаюсь, что Россия подаст что-то еще страшнее на Пасху. Возможно, наступит переломный момент, когда мы скажем: смотрите, санкции нужно усиливать", - заявил глава МИД Литвы.

Будрис утверждает, что атака на Сумы 13 апреля стала своеобразным катализатором для более решительных действий со стороны Европейского Союза. Он считает, что ЕС должен усилить санкции против страны-агрессора и продолжать поддержку Украины.

"Если мы не откроем переговорные блоки с Украиной в этом семестре, если мы потерпим крах на санкциях, то мы уже не можем говорить о какой-то геополитической субъектности ЕС, мы больше не можем говорить о том, чтобы иметь какое-то влияние в мире", - подчеркнул чиновник.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Министр иностранных дел Литвы также заявил, что его страна выступает за расширение санкций против РФ, в частности в сфере атомной энергетики и так называемого теневого флота, который позволяет Кремлю обходить санкции.

Санкции ЕС против России - последние новости

Накануне стало известно, что в Европейском Союзе рассматривают санкции против страны-агрессора России как важный рычаг давления. Любое смягчение санкций против Москвы будет возможно только для достижения прочного мира между РФ и Украиной.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в ЕС сообщали, что Европейская комиссия собирается объявить детальную стратегию по постепенному отказу от импорта российской нефти и газа.

Напомним, Главред писал, что Венгрия отказалась от возражений по продлению ряда санкций ЕС против России, что грозило разблокировкой десятков миллиардов евро замороженных российских активов.

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Кто такой Кястутис Будрис? Кястутис Будрис - литовский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел Литовской Республики с 12 декабря 2024 года. В прошлом - главный советник президента Литвы по национальной безопасности (2022-2024), пишет Википедия.

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