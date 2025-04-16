"Россия будет расширяться": есть ли риск вторжения РФ в страны Балтии

Страны Балтии прижаты к Балтийскому морю Беларусью и Россией. Поэтому РФ легче двигаться именно в этом направлении.

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Возможно ли вторжение РФ в страны Балтии / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

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В чем состоит стратегическая задача России

Есть ли угроза для стран Балтии

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан риски того, что страна-агрессор Россия начнет вторжение в страны Балтии.

По его словам, стратегическая задача РФ, как и любой империи – расширение. Пока империя расширяется, она живет.

"Как только она перестанет расширяться, произойдут внутренние процессы, и она развалится. Потому Россия будет расширяться туда, куда легче. Россиянам намного легче двигаться в сторону стран Балтии, ведь они практически прижаты", - сказал Свитан в интервью Главреду.

По его словам, страны Балтии прижаты к Балтийскому морю Беларусью и Россией. Поскольку выход к Балтийскому морю – масштабный, и он очень важен для России. Поэтому России легче двигаться именно в этом направлении.

"Да, с востока у России Аляска и США, но преодолеть это расстояние тяжело, потому что 86 км Берингова пролива надо как-то перелететь. Соответственно, если уж России идти на страны НАТО, то не на Аляску, а в сторону стран Балтии", - объяснил полковник запаса.

Свитан добавил, что Россия уже отработала механизм движения в Грузии, Приднестровье и Украине.

"Этот механизм предполагает, что сначала заходят "русскоговорящие", находят очередного "распятого мальчика", а дальше будут качать ситуацию при поддержке военных сил или "зеленых человечков". Такое развитие ситуации теоретически возможно", - считает эксперт.

Впрочем, по мнению Свитана, практической возможности для реализации этого сценария нет.

"Так что теоретическую возможность вторжения России в страны Балтии проговаривать можно, но на практической реализации этого сценария я бы не стал зацикливаться", - резюмировал он.

Смотрите видео - Интервью Романа Свитана Главреду:

Российская агрессия - угрозы

Как писал Главред, пока внимание Европы приковано к Украине, напряженность на Западных Балканах нарастает. Лидеры государств региона и Великобритания озабочены тем, что российский диктатор Владимир Путин воспользуется этим моментом для дальнейшего использования разломов в регионе. Как пишет Politico, в высших эшелонах британского правительства Западные Балканы называют "другой горячей точкой". Лондон настаивает, чтобы все шесть государств региона присоединились к ЕС, чтобы защититься от российского влияния.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас на карту поставлена ​​безопасность всего мира. Полномасштабная война с Россией может обостриться, если Украина при поддержке своих союзников не выступит решительно против дальнейшего военного продвижения РФ.

Глава государства не исключает, что может начаться мировая война.

"Если мы не будем стоять твердо, он [президент России Владимир Путин] пойдет дальше. Это не просто пустые домыслы; угроза реальна. Конечная цель Путина — возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти в мировую войну", — сказал Зеленский.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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