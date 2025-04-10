Где может начаться война: Politico назвало следующую цель Путина

Главное:
- На Западных Балканах растет напряжение
- Путин заинтересован в дестабилизации региона
Пока внимание Европы приковано к Украине, напряженность на Западных Балканах нарастает. Лидеры государств региона и Великобритания озабочены тем, что российский диктатор Владимир Путин воспользуется этим моментом для дальнейшего использования разломов в регионе.
Как пишет Politico, в высших эшелонах британского правительства Западные Балканы называют "другой горячей точкой". Лондон настаивает, чтобы все шесть государств региона присоединились к ЕС, чтобы защититься от российского влияния.
"Интересы Путина здесь заключаются в том, чтобы держать регион дестабилизированным. Держать страны, составляющие Западные Балканы, на грани, иметь дестабилизированное население и вести кибер- и гибридную войну", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
Все шесть западных балканских государств пытаются стать членами ЕС, и это длительный процесс, отмечают журналисты. Они сталкиваются со значительными проблемами, как внутри страны, так и с соседями.
Эксперты по внешней политике и министры опасаются, что Кремль попытается воспользоваться глубоко укоренившейся этнической и религиозной напряженностью, чтобы разжечь новые беспорядки на Балканах, укрепив собственные интересы России и создав еще больше проблем на задворках Евросоюза.
"Сейчас они должны двигаться вперед, иначе они продолжат быть игровой площадкой России", — сказал один британский чиновник на условиях анонимности.
Война России и НАТО
Как писал Главред, политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, как может Россия воспользоваться внутренней нестабильностью в НАТО и развязать войну против одной из стран-членов Альянса.
Тем временем в Европе серьезно восприняли угрозы президента США Дональда Трампа по минимизации американского военного контингента на континенте. Как пишет Bloomberg, европейские чиновники на условиях анонимности сообщили изданию, что США призывают предупредить о возможной переброске войск для того, чтобы оборона НАТО не дестабилизировалась перед угрозой страны-агрессора России, существующей на восточном фланге Альянса.
Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.
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