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Европа боится ослабления обороны НАТО на фоне угроз США - СМИ

Анна Косик
9 апреля 2025, 15:56
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Европейские лидеры понимают, что угроза со стороны России более чем реальна, поэтому надеются на предупреждение со стороны Штатов.
Трамп, Нато
Угрозы Трампа в Европе восприняли вполне серьезно / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, пресс-служба НАТО

Главное:

  • В Европе опасаются, что РФ расширит агрессию после вывода войск США
  • США планируют вывести войска из Европы для сдерживания Китая
  • Окончательного решения о выводе войск из стран Европы пока нет

В Европе серьезно восприняли угрозы президента США Дональда Трампа по минимизации американского военного контингента на континенте. Об этом пишет Bloomberg.

Европейские чиновники на условиях анонимности сообщили изданию, что США призывают предупредить о возможной переброске войск для того, чтобы оборона НАТО не дестабилизировалась перед угрозой страны-агрессора России, существующей на восточном фланге Альянса.

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80 тысяч американских военных, которые сейчас находятся в Европе, являются серьезным фактором сдерживания РФ от распространения агрессии на страны Балтии, а также Польшу и Румынию.

нато инфографика
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Кроме этого чиновники убеждены, что сокращение контингента США может привести к эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и Африке. Европейские дипломаты пытаются убедить США, что их присутствие на континенте проектирует политическую силу для достижения мировой стабильности.

Несмотря на это сейчас в США планируют вывести до 20 тысяч американских военных из Европы для переброски в Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. Но издание отмечает, что в Вашингтоне нет единодушия в этом вопросе.

Угроза нападения России на страны Европы - последние новости

Ранее Главред писал, что в случае поражения Украины, или устойчивого прекращения огня, при котором страна-агрессор Россия оттянет значительную часть своей боеспособной армии и перебросит ее в другое место, Европа рискует стать объектом реальной угрозы.

Накануне стало известно, что политика Трампа может привести к серьезному изменению характера войны. Как убежден российский журналист, политолог, политический философ Александр Морозов, такие действия Штатов могут развязать руки Путину. Вполне вероятно, что в таком случае уже к концу 2025 года мы действительно увидим французских и шведских спецназовцев, которые воюют в Украине не как отдельные добровольцы-волонтеры, а как полноценные подразделения.

Напомним, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин недавно сообщил, что Европа должна готовиться к войне с РФ.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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