Может начаться мировая война: Зеленский назвал конечную цель Путина

Главные тезисы:
- Безопасность мира находится под угрозой из-за войны с Россией
- Путин хочет возродить Российскую империю
- Есть риск начала мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас на карту поставлена безопасность всего мира. Полномасштабная война с Россией, которая длится уже более трех лет, может обостриться, если Украина при поддержке своих союзников не выступит решительно против дальнейшего военного продвижения РФ.
Об этом глава государства сказал в интервью программе "60 минут" на американском канале CBS в своем родном городе Кривой Рог спустя неделю после того, как российская ракета убила 19 человек, в том числе девять детей возле детской площадки.
Глава государства не исключает, что может начаться мировая война.
"Если мы не будем стоять твердо, он [президент России Владимир Путин] пойдет дальше. Это не просто пустые домыслы; угроза реальна. Конечная цель Путина — возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти в мировую войну", — сказал Зеленский.
По словам президента, в мире "не будет безопасного места ни для кого".
Риск войны России и НАТО
Как писал Главред, немецкая разведка сообщила, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовится развернуть войну против НАТО. Как свидетельствует доклад Федеральной разведывательной службы Германии и Бундесвера, Россия воспринимает отношения с западными странами как системный конфликт и готова применить силу для достижения своей цели.
Служба военной разведки Дании прогнозирует: если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе.
Немецкий историк Зёнке Найтцель считает, что нападение России на Литву возможно уже осенью. После прихода к власти в США Дональда Трампа ситуация в мировой безопасности изменилась, а Кремль усиливает свои позиции. Нужно быть готовыми обороняться.
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