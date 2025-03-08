В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса: известно, кто может выступить против

Чтобы решение было принято все страны должны проголосовать "за".

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В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса / коллаж: Главред, фото: European Commission, Orbán Viktor

Кратко:

В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса

Словакия, вероятно, будет против такого решения

В Европарламенте хотят лишить Венгрию права голоса. Евродепутаты от проевропейской партии Volt пришлют лидерам ЕС план с таким пунктом. И, очевидно, что ЕС уже созрел к тому, чтобы сделать такой шаг. Об этом в интервью Главреду заявил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

По его словам, об этом говорила ситуация прошлого года, когда, хотя официально об этом не говорили, фактически уже был запущен этот механизм.

"В Европейском Совете 11 стран должны были выступить за этот шаг, и некоторые страны начали выражать поддержку. Кстати, были и авторы этой инициативы. Но проблема в том, что завершить эту процедуру сейчас невозможно из-за наличия Словакии. Ведь для того, чтобы лишить страну права голоса, необходимо финальное голосование, на котором все остальные страны должны проголосовать "за"", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, Словакия, вероятно, будет против.

"К сожалению, именно словацкое руководство, хотя и в начале войны они существенно помогали Украине, все-таки сейчас действует в рамках российских интересов. Важный момент, что Словакия не допустит того, чтобы такое голосование состоялось по Венгрии. Однако ситуация может измениться: если изменится правительство в Венгрии или Словакии, тогда этот вопрос может встать на повестке дня уже серьезно", - подчеркнул Леонов.

Смотрите видео интервью Александра Леонова Главреду о плане перевооружения Европы:

Позиция Венгрии по войне в Украине - что известно

Как сообщал Главред, 4 марта Венгрия заблокировала выделение Европейским Союзом 20 млрд евро военной помощи для Украины.

Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал действия польского правительства, обвинив его в попытке помешать "мирным усилиям" Дональда Трампа по войне России против Украины.

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Кто такой Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента". Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт". Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей". Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

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