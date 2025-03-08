Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса: известно, кто может выступить против

Мария Николишин
8 марта 2025, 14:53
531
Чтобы решение было принято все страны должны проголосовать "за".
В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса: известно, кто может выступить против
В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса / коллаж: Главред, фото: European Commission, Orbán Viktor

Кратко:

  • В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса
  • Словакия, вероятно, будет против такого решения

В Европарламенте хотят лишить Венгрию права голоса. Евродепутаты от проевропейской партии Volt пришлют лидерам ЕС план с таким пунктом. И, очевидно, что ЕС уже созрел к тому, чтобы сделать такой шаг. Об этом в интервью Главреду заявил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

По его словам, об этом говорила ситуация прошлого года, когда, хотя официально об этом не говорили, фактически уже был запущен этот механизм.

"В Европейском Совете 11 стран должны были выступить за этот шаг, и некоторые страны начали выражать поддержку. Кстати, были и авторы этой инициативы. Но проблема в том, что завершить эту процедуру сейчас невозможно из-за наличия Словакии. Ведь для того, чтобы лишить страну права голоса, необходимо финальное голосование, на котором все остальные страны должны проголосовать "за"", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, Словакия, вероятно, будет против.

"К сожалению, именно словацкое руководство, хотя и в начале войны они существенно помогали Украине, все-таки сейчас действует в рамках российских интересов. Важный момент, что Словакия не допустит того, чтобы такое голосование состоялось по Венгрии. Однако ситуация может измениться: если изменится правительство в Венгрии или Словакии, тогда этот вопрос может встать на повестке дня уже серьезно", - подчеркнул Леонов.

Смотрите видео интервью Александра Леонова Главреду о плане перевооружения Европы:

Позиция Венгрии по войне в Украине - что известно

Как сообщал Главред, 4 марта Венгрия заблокировала выделение Европейским Союзом 20 млрд евро военной помощи для Украины.

Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Украины возобновления транзита газа в обмен на продление санкций против страны-агрессора России.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал действия польского правительства, обвинив его в попытке помешать "мирным усилиям" Дональда Трампа по войне России против Украины.

Читайте также:

Кто такой Александр Леонов

Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".

Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".

Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз война в Украине Венгрия Александр Леонов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Угрозы" Путину от Трампа: Болтон раскрыл замысел

"Угрозы" Путину от Трампа: Болтон раскрыл замысел

15:25Мир
"Россию ждут тяжелые, напряженные отношения": чем Путин серьезно разозлил Китай

"Россию ждут тяжелые, напряженные отношения": чем Путин серьезно разозлил Китай

15:22Мир
Дроны ГУР взорвали нефтеперерабатывающий комплекс под Питером – СМИ

Дроны ГУР взорвали нефтеперерабатывающий комплекс под Питером – СМИ

14:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал открыто угрожать - Axios

Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал открыто угрожать - Axios

На Пугачеву набросилась российская журналистка: певица красиво послала ее

На Пугачеву набросилась российская журналистка: певица красиво послала ее

Воры даже не догадывались: в каких странных местах прятали деньги в СССР

Воры даже не догадывались: в каких странных местах прятали деньги в СССР

Гороскоп на завтра 9 марта: Ракам - счастливые моменты, Девам - подарок

Гороскоп на завтра 9 марта: Ракам - счастливые моменты, Девам - подарок

Последние новости

15:31

Эксперты призвали расставить пластиковые вилки в садах: в чем причина

15:25

"Угрозы" Путину от Трампа: Болтон раскрыл замысел

15:22

"Россию ждут тяжелые, напряженные отношения": чем Путин серьезно разозлил Китай

15:20

Приносят удачу и чистят воздух: названы самые неприхотливые комнатные цветыВидео

14:53

В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса: известно, кто может выступить противВидео

Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕСТрамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС
14:51

Дроны ГУР взорвали нефтеперерабатывающий комплекс под Питером – СМИ

14:09

Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников

14:09

Тенелюбивые растения для сада: назван список цветов для самых темных уголковВидео

13:44

Готовность Европы к войне с РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарийВидео

Реклама
13:43

"Круглая" надбавка в 10%: кто из украинцев получит повышение зарплаты

13:36

Танцовщица Шоптенко впервые раскрыла диагноз сына

13:20

Сийярто обвинил Польшу в попытке помешать "мирным переговорам" Трампа

13:05

Придется доплатить 900 грн: с апреля украинцы получат новую платежку за газ

13:05

Тяжелое состояние и кровотечение: путинист Петросян оказался в реанимации

12:52

Запрет США на передачу разведданных привел к увеличению потерь ВСУ – Time

12:49

Ретро Меркурий 15 марта - 7 апреля: Весам - примирение, Рыбам - долги, Овнам - решениеВидео

12:38

Резкое падение курса доллара: нужно ли украинцам бежать в обменники

12:27

Как сохранить букет с 8 марта свежим надолго: 5 простых шагов для долговечности

11:46

Серьезный тактический успех: ВСУ начали новое наступление на важном направлении

11:45

"Унижение" в Белом доме: эксперт о том, как Зеленский "выгреб" от ТрампаВидео

Реклама
11:01

Китайский гороскоп на завтра 9 марта: Кроликам - опасность, Обезьянам - проблемы

10:56

В половине областей Украины гремели взрывы: РФ ударила десятками БПЛА и ракет

10:53

Рак: Даша Малахова сделала признание о своем здоровье

10:52

Лунное затмение в марте: какие неожиданные события ждут каждый знак зодиакаВидео

10:33

Штормить будет не по-детски: на выходные Украину накроет красный пик магнитной бури

10:33

Грызуны: что случилось с парой голливудских актеров, найденных мертвыми

09:49

Закрыт аэропорт, летят службы: дроны сильно атаковали Ленинградскую область

09:43

Угроза окружения 10-тысячной группировки ВСУ: СМИ о тяжелой ситуации на Курщине

09:20

Бывшая Остапчука рассказала, как будет делить их общий дом

08:50

Остановка помощи США: в ISW объяснили, как Россия уже "отыгрывается" на Украине

08:37

Встреча делегаций Украины и США: Сибига сообщил о важном разговоре с Рубио

08:10

Зачем Трамп начал подражать Гитлерумнение

07:35

РФ ударила по Доброполью: десятки погибших и раненых, много разрушенийФото

07:10

Кто похититель детей: загадка для самых сообразительных, ответ надо дать за 5 секунд

06:10

Акулий тест и Дональд Трампмнение

05:44

Гороскоп на завтра 9 марта: Ракам - счастливые моменты, Девам - подарок

04:30

Работает лучше химии: эксперты призвали налить один популярный напиток в унитаз

03:40

Черенки не будут загнивать: как правильно размножить пеларгонию в воде

03:01

Японцы поделились уникальным методом мытья полов: секрет в 1 ингредиенте

02:30

Альтернатива НАТО: прогноз создания нового оборонного союза в Европе

Реклама
01:32

ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

01:30

Скука, болезнь или желание пакостить: почему в котов "вселяется демон" ночью

00:25

"Молниеносная" атака: россияне пошли на штурм Сумской области

00:06

Больше, чем просто "H": что на самом деле означает логотип HyundaiВидео

07 марта, пятница
23:30

Одесса пылает - россияне массово атаковали город

23:21

Маск перед Трампом "набросился" на Рубио и потерял часть власти - NYT

22:39

Роскошная Ева Мендес показала, какое должно быть тело в 51 год

22:33

У Трампа сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины

22:00

Лолита Милявская проигрывает битву: предательницу опустили в Казани

21:43

Трамп похвалил одиозного журналиста, который упрекнул Зеленского за костюмВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять