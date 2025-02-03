Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Орбан спел дифирамбы Путину и оценил шансы нападения России на Венгрию

Андрей Ганчук
3 февраля 2025, 19:02
490
Орбану напомнили, как россияне в ХIХ и ХХ веках подавляли венгерские восстания, но тот в ответ на аргументы предпочел отговорки.
Орбан, Путин
Венгрия сотрудничает с Россией, а Путин "держит слово" - Орбан / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, скриншот YouTube

Что сказал Орбан:

  • Россия на Венгрию не нападет
  • Венгрия и Россия заключили много договоренностей
  • У Путина нет проблем с Венгрией в НАТО

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что доверяет главе страны-оккупанта России Владимиру Путин и не верит в нападение россиян на венгерское государство. А вот о подавлении россиянами восстаний венгров он предпочитает не вспоминать.

В интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung он сказал, что Путин "всегда держал свое слово", и Венгрия, мол, может ему доверять.

видео дня

"Мне было понятно, что хорошие отношения с Москвой и тесное экономическое сотрудничество были в геополитических интересах Венгрии. Мы заключили много договоренностей. Путин всегда держал свое слово. Опыт последних пятнадцати лет свидетельствует о том, что Венгрия может доверять России", - утверждает Орбан.

Орбан "не верит" в нападения России

По словам венгерского премьера, Россия никогда не нападет на Венгрию, а у Путина нет проблем с тем, что Венгрия является страной НАТО.

"Я спросил его (Путина) прямо, есть ли у него проблемы с членством Венгрии в НАТО. Он сказал нет. Потому что у нас на территории нет никакого оружия, которое Россия видит в качестве угрозы. Интересуется тактическим дальнобойным оружием. Довольно трудно представить, что венгры вторгнутся в Москву (смеется)", - сказал Орбан.

Орбан - инфографика
Кратко о Викторе Орбане / Інфографіка: Главред

Орбан "забыл" о подавлении россиянами венгерских восстаний

Журналист напомнил главе правительства Венгрии, как в 1849 и 1956 годах российские войска подавили венгерский национальные восстания. Однако Орбан уроков не видит.

"У нас у всех был негативный опыт. Но я договорился с Путиным оставить историю наших двух стран историкам. Я не хочу, чтобы какая-либо страна оккупировала Венгрию. Ни одна великая держава не может указывать венграм, как им жить. Но сегодня Россия не представляет угрозы нашей свободе или нашему суверенитету", - подчеркнул свою "позицию" Виктор Орбан.

Скандальные заявления Орбана – что об этом известно:

Виктор Орбан постоянно делает скандальные заявления об Украине и Западе. Как сообщал Главред, в том же интервью швейцарцам он рассказал о выдумке, согласно которой Украина якобы станет Афганистаном Евросоюза.

Также Орбан объяснил, почему называет Россию агрессором. По словам премьера, это официальная линия Евросоюза, которой приходится придерживаться. Тогда как у Будапешта, мол, хорошие отношения с Москвой.

Орбан мог договориться с Путиным об оккупации части Украины, предположил генерал-майор запаса, бывший заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун. Есть информация, что венгерская армия 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного нападения России, двигалась к украинским границам.

Другие новости:

Кто такой Виктор Орбан?

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Владимир Путин Виктор Орбан новости Венгрии
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Расстрел военного ТЦК на Полтавщине: стрелок в суде назвал причину пальбы

Расстрел военного ТЦК на Полтавщине: стрелок в суде назвал причину пальбы

19:43Украина
Будет сколько и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

Будет сколько и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

19:40Синоптик
Орбан спел дифирамбы Путину и оценил шансы нападения России на Венгрию

Орбан спел дифирамбы Путину и оценил шансы нападения России на Венгрию

19:02Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Перевод связистов в пехоту: Драпатий принял важное решение

Перевод связистов в пехоту: Драпатий принял важное решение

Трамп заявил о запланированных переговорах с Украиной, РФ и "другими сторонами"

Трамп заявил о запланированных переговорах с Украиной, РФ и "другими сторонами"

"Что за отстой": предательница Ани Лорак опозорилась на всю РФ

"Что за отстой": предательница Ани Лорак опозорилась на всю РФ

Гороскоп на завтра 4 февраля: Весам - счастливые моменты, Девам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 4 февраля: Весам - счастливые моменты, Девам - большая прибыль

Последние новости

19:40

Будет сколько и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

19:29

Его можно есть ложками: рецепт вкусного салата по-новому

19:10

Дуда внезапно выдал дозу адекватности о завершении войнымнение

19:08

Хотели взрывчаткой взорвать важный орган власти: где СБУ предотвратила теракт

19:02

Орбан спел дифирамбы Путину и оценил шансы нападения России на Венгрию

Избегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой ЯлтеИзбегают новой гонки вооружений: Александр Хара - о ядерном разоружении от Китая и новой Ялте
18:49

Наталья Могилевская впервые заговорила про родителей ее приемных детей

18:45

У Зеленского уже согласовывают график встреч с администрацией Трампа - СМИ

18:39

Любая батарея может греть в разы лучше: сантехник назвал популярную ошибку

18:38

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 4 февраля - приметы

Реклама
18:31

Угроза ядерного удара РФ по Украине: эксперт назвал, что сдерживает Путина

18:17

"Ким Чен Ын ужаснулся": стало известно, как Путин тратил северокорейцев

17:58

Стоит ли оставлять свет для питомцев, когда уходите из дома: ответ ветеринара

17:51

"Уже поражает цели": командующий СБС рассказал об украинском лазерном оружии

17:43

"Станет Афганистаном Евросоюза": Орбан сделал провокационное заявление об Украине

17:38

Бой Усика против Кличко: промоутер дал комментарий относительно поединка

17:35

Украинские депутаты о суде над Варданяном: "Символ финансовой поддержки российской агрессии"

17:32

"Мой загадочный": Анна Кошмал "познакомила" поклонников с мужем

17:28

"Держи дробовик": всплыли новые детали расстрела военного ТЦК на Полтавщине

17:17

Что удаляет водный камень с лобового стекла: водители удивлены действенным лайфхаком

17:00

Неожиданный поворот: Орбан заявил, что называет Россию агрессором - детали

Реклама
17:00

Украина ударила вглубь РФ с применением 3,5 тысяч БпЛА: в ВСУ раскрыли детали

16:41

Администрация Байдена замедляла поставки оружия Украине в 2024 году – Reuters

16:36

"Подарила нам счастье": Константин Грубич пришел на могилу 17-летней дочери

16:27

Какой цвет кошелька притягивает деньги в 2025 году

16:20

"Ялта-2" с США, Китаем и РФ: названа тема переговоров и последствия для Украины

16:10

Как правильно посадить саженцы малины: соседи будут завидовать вашему урожаюВидео

16:02

Украинцам стоит поучиться: как правильно пить эспрессо

15:59

ВСУ уничтожили почти 50 тысяч оккупантов: Минобороны раскрыло потери РФ

15:56

"Бросили на это основные силы": в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска

15:47

Россияне обезглавили украинского защитника: установлена личность воина ВСУ

15:34

"Мне рожать, а мы не расписаны": Осадчая рассказала о своей свадьбе

15:21

Устраивает и США, и РФ: в какой стране встретятся Путин с Трампом - Reuters

15:01

Доллар и евро ушли в крутое пике: сколько стоит валюта

14:49

Тормозить или гнать: на какой скорости лучше проезжать выбоины на дороге

14:39

Ни одного паука больше не будет в доме: нестандартный способ отгонит их навсегда

14:23

Защищал Украину в небе почти три года: в бою погиб летчик Иван Болотов

14:22

СМИ узнали, что новая администрация США планирует проверить деятельность ЦПК в Украине

14:13

Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий

13:41

Национальный отбор-2025 на Евровидение: все подробности про финала конкурсаВидео

13:35

Рецепт идеального картофеля по-деревенски - всего один секретВидео

Реклама
13:34

Снег будет засыпать Украину, будут морозы: синоптик назвала дату похолодания и осадков

13:32

ССО атаковали два стратегических объекта РФ: в Генштабе озвучили последствия ударов

13:22

Неужели "Мона Лиза" никогда не была женщиной: неизвестная тайна шедевра да Винчи

13:16

Зеленский готов "смягчить позицию по территориям": громкое заявление Келлога

13:09

Женщина не мыла голову шампунем 12 лет: как выглядят ее волосы

13:08

Криминальный авторитет и организатор "титушек" Армен Саркисян умер в Москве - СМИВидео

12:51

Враг отступает на важном направлении: где ВСУ разбили наступление противника

12:41

"Норма для всех": в Минобороны раскрыли детали о ВВК для ограниченно годных

12:34

"Что за отстой": предательница Ани Лорак опозорилась на всю РФ

12:30

Как пожимать руку, чтобы не показаться агрессивным или робким: правила этикетаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять