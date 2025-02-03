Орбан спел дифирамбы Путину и оценил шансы нападения России на Венгрию

Орбану напомнили, как россияне в ХIХ и ХХ веках подавляли венгерские восстания, но тот в ответ на аргументы предпочел отговорки.

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Венгрия сотрудничает с Россией, а Путин "держит слово" - Орбан / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, скриншот YouTube

Что сказал Орбан:

Россия на Венгрию не нападет

Венгрия и Россия заключили много договоренностей

У Путина нет проблем с Венгрией в НАТО

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что доверяет главе страны-оккупанта России Владимиру Путин и не верит в нападение россиян на венгерское государство. А вот о подавлении россиянами восстаний венгров он предпочитает не вспоминать.

В интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung он сказал, что Путин "всегда держал свое слово", и Венгрия, мол, может ему доверять.

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"Мне было понятно, что хорошие отношения с Москвой и тесное экономическое сотрудничество были в геополитических интересах Венгрии. Мы заключили много договоренностей. Путин всегда держал свое слово. Опыт последних пятнадцати лет свидетельствует о том, что Венгрия может доверять России", - утверждает Орбан.

Орбан "не верит" в нападения России

По словам венгерского премьера, Россия никогда не нападет на Венгрию, а у Путина нет проблем с тем, что Венгрия является страной НАТО.

"Я спросил его (Путина) прямо, есть ли у него проблемы с членством Венгрии в НАТО. Он сказал нет. Потому что у нас на территории нет никакого оружия, которое Россия видит в качестве угрозы. Интересуется тактическим дальнобойным оружием. Довольно трудно представить, что венгры вторгнутся в Москву (смеется)", - сказал Орбан.

Кратко о Викторе Орбане / Інфографіка: Главред

Орбан "забыл" о подавлении россиянами венгерских восстаний

Журналист напомнил главе правительства Венгрии, как в 1849 и 1956 годах российские войска подавили венгерский национальные восстания. Однако Орбан уроков не видит.

"У нас у всех был негативный опыт. Но я договорился с Путиным оставить историю наших двух стран историкам. Я не хочу, чтобы какая-либо страна оккупировала Венгрию. Ни одна великая держава не может указывать венграм, как им жить. Но сегодня Россия не представляет угрозы нашей свободе или нашему суверенитету", - подчеркнул свою "позицию" Виктор Орбан.

Скандальные заявления Орбана – что об этом известно:

Виктор Орбан постоянно делает скандальные заявления об Украине и Западе. Как сообщал Главред, в том же интервью швейцарцам он рассказал о выдумке, согласно которой Украина якобы станет Афганистаном Евросоюза.

Также Орбан объяснил, почему называет Россию агрессором. По словам премьера, это официальная линия Евросоюза, которой приходится придерживаться. Тогда как у Будапешта, мол, хорошие отношения с Москвой.

Орбан мог договориться с Путиным об оккупации части Украины, предположил генерал-майор запаса, бывший заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун. Есть информация, что венгерская армия 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного нападения России, двигалась к украинским границам.

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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