"Станет Афганистаном Евросоюза": Орбан сделал провокационное заявление об Украине

Скандальный политик считает, что в начале полномасштабного вторжения было проще достичь прекращения огня.

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Орбан сделал скандальное заявление о будущем Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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Орбан призвал Украину к мирным переговорам с Россией

Венгерский политик назвал большой ошибкой то, что в феврале 2022 года Запад предоставил помощь Украине

По его мнению, в начале полномасштабного вторжения достичь прекращения огня было проще

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам по поводу российско-украинской войне, иначе, по его мнению, Украина может стать "Афганистаном Европейского Союза". Об этом он сказал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Орбан убежден, что предоставление Западом военной помощи Украине в феврале 2022 года - "большая ошибка". Он считает, что надо было немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры.

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"С самого начала было понятно, что победа Украины невозможна, если мы не начнем полномасштабную войну. Это не было вариантом. Единственный способ помочь Украине сегодня - это прекращение огня и мир", - заявил он.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения достичь прекращения огня было значительно проще. Орбан также опроверг заявления о том, что Запад не предоставил украинцам достаточно оружия, из-за чего было потеряно время и людей.

"Никакого оружия было бы недостаточно. Запад может выиграть эту войну, только если отправит в Украину своих солдат. А мы это исключили. У украинцев просто не хватает солдат. Вот почему сейчас нужен Трамп", - отметил венгерский премьер.

Он также отрицает то, что российский диктатор может не ограничиться захваченными территориями и пойдет дальше.

"Никто не знает, что происходит в голове Путина. Нет смысла спекулировать. Но нам сейчас нужна дипломатия. Европейцы считают, что морально не вести переговоры. Это абсурд! Это то, что вы должны делать на войне! Иначе она будет продолжаться на уничтожение, и Украина станет Афганистаном Европейского Союза", - заявил скандальный премьер-министр Венгрии.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Скандальные заявления Орбана - новости по теме

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже не существует, а Россию нужно освободить от санкций. Он также уверен, что если бы в 2020 году Дональд Трамп остался бы президентом, то тогда не было бы украинско-российской войны.

Недавно венгерский политик в очередной раз высказался против быстрого вступления Украины в ЕС, потому что это "разорит венгерскую экономику". Кроме этого, вступление Украины в НАТО, по мнению Орбана, может привести к прямому столкновению Альянса с Россией.

Как писал Главред, Виктор Орбан убежден, что война страны-агрессора России против Украины закончится в 2025 году либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из воюющих сторон. По его словам, после окончания российской войны против Украины, экономика европейских стран, в том числе и венгерская, снова "будут иметь большие экономические успехи".

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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