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Украина ударила вглубь РФ с применением 3,5 тысяч БпЛА: в ВСУ раскрыли детали

Юрий Берендий
3 февраля 2025, 17:00
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Силы беспилотных систем совершили более 220 успешных операций в глубине территории России и демонстрируют "впечатляющую эффективность", отметил Сухаревский.
Украина ударила вглубь РФ с применением 3,5 тысяч БпЛА: в ВСУ раскрыли детали
Силы беспилотных систем провели более 220 операций вглубь России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Сухаревский:

  • Силы беспилотных систем за последние полгода запустили по территории России более 3,5 тысяч дронов
  • Ведется работа над внедрением новых роботизированных систем

За полгода деятельности Силы беспилотных систем ВСУ осуществили более 220 операций в глубине территории России, запустив более чем 3,5 тысячи дронов. Об этом в интервью "Донбасс.Реалии" рассказал командующий подразделения Вадим Сухаревский.

"Если говорить о боевых применениях, то, подытоживая 2024 год, ориентировочные цифры следующие: нашими подразделениями проведено более 220 операций по глубинному поражению противника по территории России. Запущено более 3,5 тысячи средств на данный момент", - рассказал Сухаревский.

видео дня

Он подчеркнул, что украинские дроны-бомберы и подразделения, которые их применяют, демонстрируют "впечатляющую эффективность".

В качестве примера он отметил, что только за последние два месяца бойцы подразделения Nemesis уничтожили более 15 единиц дорогостоящей российской техники, в частности ЗРК "Бук-М3" и "Тор". Среди наиболее результативных ударов командующий вспомнил поражение "Бук-М3" на расстоянии 57 километров в тылу противника, которое произошло две недели назад.

Сухаревский также отметил, что ведется активная работа над совершенствованием программных комплексов и разработкой новых тактик для использования наземных роботизированных систем.

"Мы уже начали процесс синхронизации и выработки составляющих деятельности на море в концепте обороны и атаки. И я думаю, что очень скоро мы уже перейдем к практической составляющей такой деятельности", - добавил он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 февраля Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханскому газоперерабатывающему заводу. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, эти стратегические объекты являются ключевыми поставщиками горючего для российской армии.

Ранее, в ночь на 29 января, Служба безопасности Украины и Силы специальных операций атаковали нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области. Как сообщил источник Укринформ в СБУ, эта операция была направлена на поражение НПС "Андреаполь", которая является важным элементом Балтийской трубопроводной системы-2.

Тем временем Командование Сил беспилотных систем ВСУ подтвердило использование уникального дальнобойного БпЛА. Этот беспилотник способен нести 250-килограммовую авиабомбу, преодолевать до 2000 км и возвращаться обратно.

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Кто такой Вадим Сухаревский?

Вадим Сухаревский – полковник и Герой Украины.10 июня 2024 года он был назначен командующим Сил беспилотных систем.

Участвовал в российско-украинской войне с 2014 года. Принял первый бой у Семеновки Донецкой области 13 мая. Он тогда еще был старшим лейтенантом с позывным Борсук. Сухаревский первым приказал стрелять в боевиков на поражение. Он обстрелял из своего БТР подопечных террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. В конце лета Борсук получил ранение.

С 2016 года военный выполнял задания на Мариупольском направлении. Тогда он был в составе 36-й бригады морской пехоты.

Звание подполковника получил в июне 2020 года. Спустя короткое время Сухаревский стал полковником. Уже в этом звании он получил звание "Герой Украины" в 2022 году.

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