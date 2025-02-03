Украина ударила вглубь РФ с применением 3,5 тысяч БпЛА: в ВСУ раскрыли детали

Силы беспилотных систем совершили более 220 успешных операций в глубине территории России и демонстрируют "впечатляющую эффективность", отметил Сухаревский.

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Силы беспилотных систем провели более 220 операций вглубь России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Сухаревский:

Силы беспилотных систем за последние полгода запустили по территории России более 3,5 тысяч дронов

Ведется работа над внедрением новых роботизированных систем

За полгода деятельности Силы беспилотных систем ВСУ осуществили более 220 операций в глубине территории России, запустив более чем 3,5 тысячи дронов. Об этом в интервью "Донбасс.Реалии" рассказал командующий подразделения Вадим Сухаревский.

"Если говорить о боевых применениях, то, подытоживая 2024 год, ориентировочные цифры следующие: нашими подразделениями проведено более 220 операций по глубинному поражению противника по территории России. Запущено более 3,5 тысячи средств на данный момент", - рассказал Сухаревский. видео дня

Он подчеркнул, что украинские дроны-бомберы и подразделения, которые их применяют, демонстрируют "впечатляющую эффективность".

В качестве примера он отметил, что только за последние два месяца бойцы подразделения Nemesis уничтожили более 15 единиц дорогостоящей российской техники, в частности ЗРК "Бук-М3" и "Тор". Среди наиболее результативных ударов командующий вспомнил поражение "Бук-М3" на расстоянии 57 километров в тылу противника, которое произошло две недели назад.

Сухаревский также отметил, что ведется активная работа над совершенствованием программных комплексов и разработкой новых тактик для использования наземных роботизированных систем.

"Мы уже начали процесс синхронизации и выработки составляющих деятельности на море в концепте обороны и атаки. И я думаю, что очень скоро мы уже перейдем к практической составляющей такой деятельности", - добавил он.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 3 февраля Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханскому газоперерабатывающему заводу. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, эти стратегические объекты являются ключевыми поставщиками горючего для российской армии.

Ранее, в ночь на 29 января, Служба безопасности Украины и Силы специальных операций атаковали нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области. Как сообщил источник Укринформ в СБУ, эта операция была направлена на поражение НПС "Андреаполь", которая является важным элементом Балтийской трубопроводной системы-2.

Тем временем Командование Сил беспилотных систем ВСУ подтвердило использование уникального дальнобойного БпЛА. Этот беспилотник способен нести 250-килограммовую авиабомбу, преодолевать до 2000 км и возвращаться обратно.

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Кто такой Вадим Сухаревский? Вадим Сухаревский – полковник и Герой Украины.10 июня 2024 года он был назначен командующим Сил беспилотных систем. Участвовал в российско-украинской войне с 2014 года. Принял первый бой у Семеновки Донецкой области 13 мая. Он тогда еще был старшим лейтенантом с позывным Борсук. Сухаревский первым приказал стрелять в боевиков на поражение. Он обстрелял из своего БТР подопечных террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. В конце лета Борсук получил ранение. С 2016 года военный выполнял задания на Мариупольском направлении. Тогда он был в составе 36-й бригады морской пехоты. Звание подполковника получил в июне 2020 года. Спустя короткое время Сухаревский стал полковником. Уже в этом звании он получил звание "Герой Украины" в 2022 году.

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