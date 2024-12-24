'Война в Украине закончится в 2025 году': Орбан заявил о двух сценариях

Орбан пожаловался, что "звезды на небе еще никогда не складывались так плохо".

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Орбан о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Главное из заявления премьера:

Война России против Украины закончится в 2025 году

Она завершится переговорами, или уничтожением одной из сторон

США и Европа потратили на войну около 300 миллиардов евро

Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что война страны-агрессора России против Украины закончится в 2025 году или мирными переговорами, или уничтожением одной из воюющих сторон. Об этом он заявил в интервью Magyar Nemzet.

"Война закончится в 2025 году. Или её можно будет завершить мирными переговорами, или одна из воюющих сторон будет уничтожена", - заявил Орбан. видео дня

По его словам, после окончания российской войны против Украины, экономика европейских стран, в том числе и венгерская, снова "будут иметь большие экономические успехи".

В то же время, говоря о войне, Орбан пожаловался, что "звезды на небе еще никогда не складывались так плохо, а последние 4 года были самыми тяжелыми с тех пор, как ветры смены режима занесли меня в политику".

Венгерский премьер также раскритиковал власти США и Европы - за то, что те, мол, "потратили на войну около 300 миллиардов евро".

"Эти деньги можно было бы использовать для быстрого повышения уровня жизни во всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы до уровня европейского развития. Мы могли бы остановить миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги были сожжены", - подчеркнул он.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Позиция Орбана относительно войны в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что за последние полгода тема мира приобрела большее значение в европейских дискуссиях. Венгрия якобы сыграла ключевую роль в изменении риторики Европейского Союза относительно мирного урегулирования войны в Украине.

Также Орбан выдвинул обвинения в адрес Европарламента в том, что он якобы хочет усилить интенсивность войны в Украине.

Кроме того, венгерский премьер говорил, что ни одна из воюющих сторон не готова прекратить огонь, и обе убеждены, что время на их стороне. Несмотря на это, Орбан стремится создать "как можно более широкий промирный международный климат".

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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