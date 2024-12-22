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Война может продлиться до 2026 года: обнародован негативный сценарий для Украины

Мария Николишин
22 декабря 2024, 11:44обновлено 22 декабря, 13:00
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Высокие потребности в обороне и более слабая экономическая активность приведут к дальнейшему росту дефицита бюджета.
Война может продлиться до 2026 года: обнародован негативный сценарий для Украины
Война в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное:

  • В МВФ обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны
  • Общий дефицит внешнего финансирования в негативном сценарии составляет 177,2 млрд долларов
  • В результате реальный рост ВВП будет слабее

Эксперты Международного валютного фонда обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны. Он предусматривает, что война продлится до середины 2026 года. Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

Отмечается, что негативный сценарий предусматривает более длительную и интенсивную войну и более длительный и интенсивный шок для экономики, чем базовый сценарий, который предусматривает, что война закончится в четвертом квартале 2025 года.

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Общий дефицит внешнего финансирования в негативном сценарии составляет 177,2 млрд долларов по сравнению с 148 млрд долларов в базовом сценарии. Прогнозы основных макроэкономических переменных для этого сценария заметно хуже, чем в базовом сценарии, и подразумевают сокращение реального ВВП с последующим медленным восстановлением и более высокую и устойчивую инфляцию.

"Шок начнется в первом квартале 2025 года и окажет сильное влияние на настроения компаний и домохозяйств, а также на темпы возвращения мигрантов и повлечет дальнейшие масштабные повреждения энергетической инфраструктуры и отключения электроэнергии, по сравнению с базовым сценарием", - говорится в сообщении.

В результате реальный рост ВВП будет слабее, чем в базовом сценарии, то есть -2,5% в 2025 году (по сравнению с 2,5-3,5% в базовом сценарии).

Кроме того, высокие потребности в обороне и слабая экономическая активность приведут к дальнейшему росту дефицита бюджета в 2025-2026 годах. Дисбаланс на валютном рынке снова появится и, как ожидается, сохранится в течение длительного времени, учитывая худшие показатели экспорта.

Дальнейшее восстановление производства будет более сдержанным, чем в базовом сценарии, учитывая еще больший ущерб основному капиталу и ухудшение динамики рабочей силы, а также ослабление балансов, в результате чего производство будет оставаться ниже довоенного уровня в течение длительного времени.

Стоит добавить, что текущий негативный сценарий предусматривает некоторое сближение с базовым уровнем в среднесрочной перспективе, что поддерживается якорем вступления в ЕС, потоками обратной миграции и частными инвестициями.

"В целом, широкомасштабные обсуждения с властями планов действий в чрезвычайных ситуациях во время шестого обзора подтверждают, что программа остается надежной даже в случае такого негативного сценария. Очень сильные политические обязательства власти и послужной список, а также возобновленные гарантии финансирования от международных партнеров и ожидаемое облегчение долгового бремени, вселяют уверенность в том, что даже в этом обновленном негативном сценарии цели программы по поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности, восстановлению устойчивости долга и обеспечению среднесрочной внешней жизнеспособности могут быть достигнуты", - подчеркнули эксперты МВФ.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина находится в процессе, когда нужно принять крайне важное решение - продолжать войну или вести переговоры о мире.

Также известно, что канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Лидеры стран договорились как можно быстрее найти путь к справедливому миру в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. Важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.

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Что такое МВФ?

Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

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