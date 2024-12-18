Трамп знает об опасности замораживания войны - Зеленский

Дональд Трамп очень хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны, однако он еще не имеет доступа ко всей необходимой информации.

https://glavred.info/ukraine/tramp-znaet-ob-opasnosti-zamorazhivaniya-voyny-zelenskiy-10623272.html Ссылка скопирована

Киев хотел бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Кратко:

Трамп торопится закончить войну, но пока не имеет доступа ко всей информации

Украина не собирается сдаваться и отказываться от нашей независимости

Киев хотел бы более сильной поддержки со стороны США

Избранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. Важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения онлайн с читателями Le Parisien об итогах переговоров с Трампом в Париже.

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости", - сказал Зеленский.

видео дня

По словам главы государства, "опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: мы заморозим войну и договоримся с русскими".

Также президент утверждает, что Трамп очень хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны, однако он еще не имеет доступа ко всей необходимой информации.

"Сейчас он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Киев хотел бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США.

"Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других", - резюмировал Зеленский.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне в Украине

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к заключению соглашения о завершении войны.

Также Трамп раскритиковал количество жертв на войне России против Украины, утверждая, что количество погибших "с обеих сторон", вероятно, гораздо больше, чем сообщалось.

"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине как можно быстрее, но важно сделать это так, чтобы избежать возможности ее повторения в будущем.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред