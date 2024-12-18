Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Трамп знает об опасности замораживания войны - Зеленский

Анна Ярославская
18 декабря 2024, 07:49
834
Дональд Трамп очень хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны, однако он еще не имеет доступа ко всей необходимой информации.
Трамп, Зеленский, ВСУ
Киев хотел бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Кратко:

  • Трамп торопится закончить войну, но пока не имеет доступа ко всей информации
  • Украина не собирается сдаваться и отказываться от нашей независимости
  • Киев хотел бы более сильной поддержки со стороны США

Избранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. Важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения онлайн с читателями Le Parisien об итогах переговоров с Трампом в Париже.

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости", - сказал Зеленский.

видео дня

По словам главы государства, "опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: мы заморозим войну и договоримся с русскими".

Также президент утверждает, что Трамп очень хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны, однако он еще не имеет доступа ко всей необходимой информации.

"Сейчас он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведки, Министерства обороны, определенных дипломатических каналов и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Киев хотел бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США.

"Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других", - резюмировал Зеленский.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о войне в Украине

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к заключению соглашения о завершении войны.

Также Трамп раскритиковал количество жертв на войне России против Украины, утверждая, что количество погибших "с обеих сторон", вероятно, гораздо больше, чем сообщалось.

"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине как можно быстрее, но важно сделать это так, чтобы избежать возможности ее повторения в будущем.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп новости Украины война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Серия взрывов в РФ: известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону

Серия взрывов в РФ: известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону

09:25Мир
Возможно онлайн-голосование: Украина готовится к послевоенным выборам - Politico

Возможно онлайн-голосование: Украина готовится к послевоенным выборам - Politico

08:24Украина
Армия РФ оккупировала Сонцовку в Донецкой области – DeepState

Армия РФ оккупировала Сонцовку в Донецкой области – DeepState

06:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видео

Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видео

Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Драконам - плохая репутация, Тиграм - испытания

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Драконам - плохая репутация, Тиграм - испытания

Чем убрать налет под ободком унитаза: простой, но очень эффективный способ

Чем убрать налет под ободком унитаза: простой, но очень эффективный способ

Последние новости

09:32

"Уничтожила и опустошила кошелек": что Седокова сделала с бывшим мужем

09:27

Гороскоп на завтра 19 декабря: Овнам - шанс всей жизни, Близнецам - счастливый день

09:25

Серия взрывов в РФ: известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-ДонуВидео

09:04

Почему фиалки не цветут зимой: как заставить растение цвести и радовать глаз

08:26

"Она давила": российский шоумен рассказал, почему бывший муж Седоковой убил себя

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
08:24

Возможно онлайн-голосование: Украина готовится к послевоенным выборам - Politico

07:49

Трамп знает об опасности замораживания войны - Зеленский

07:25

Как помыть вытяжку в ванной: очень легкий и простой способВидео

06:47

Армия РФ оккупировала Сонцовку в Донецкой области – DeepState

Реклама
05:45

Как убрать очень сильный засор в унитазе: способ, о котором многие не знают

05:00

Какой сегодня праздник 18 декабря 2024 года: как избежать проблем со здоровьем

04:21

ВСУ могут окружить: враг хочет перерезать важную трассу на Донетчине - Попович

03:31

Овощи больше не нужно варить: блогер поделилась новым рецептом салата "Шуба"

03:00

Расширить фронт в Днепропетровскую область: Снегирев раскрыл новые "аппетиты" РФ

02:33

Судороги во время плавания в бассейне: причины и что делать

01:58

Кого из генералов могут ликвидировать следующим в РФ: названа новая цель

01:05

"Причастен к преступлениям": в США отреагировали на ликвидацию топ-генерала РФ

00:44

Германия может отправить миротворцев в Украину: названы условия

17 декабря, вторник
23:48

Спецпредставитель Трампа приедет в Киев: СМИ узнали сроки и детали визита

23:07

"РФ тянет резервы, Кураховское направление сыпется": неутешительные детали от военного

Реклама
23:00

Какой ваш идеальный партнер: тест, который расскажет, кто вам нужен в отношениях

22:52

Доллар второй день подряд бьет антирекорд: НБУ установил новый курс валют

22:37

"Наши пути немного разошлись": известная певица рассказала о своем браке

22:37

Наследие советских "хрущевок": почему в СССР стелили исключительно паркет

22:36

Миллионы для победы: как ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский поддерживают Украину актуально

21:59

Угроза захвата Днепропетровской области: в ВСУ предупредили о новых планах РФ

21:55

"В один день": Дмитрий Дикусар сообщил о страшной потере - детали

21:47

Бойцы ВСУ рискуют оказаться в окружении, РФ "срезает" Времовский выступ - DeepStateВидео

21:08

Выдохнуть с облегчением: Укрэнерго изменило решение - свет не будут выключать

20:57

"Германия готова": в Берлине прокомментировали введение миротворцев в Украину

20:46

Зеленский сделал громкое заявление о мире и прекращении боевых действий

20:16

Как убрать суперклей с кожи рук: способ, который быстро поможетВидео

19:53

Мирные переговоры с РФ: у Зеленского назвали главное условие

19:50

Глаза на лоб от суммы: сколько Путин заплатил Ким Чен Ыну за солдат и вооружение

19:42

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

19:08

Графики отключения света возвращаются: какими будут ограничения 18 декабря

19:01

Почему Путин будет до последнего верить, что у него все идет по планумнение

18:56

Меган Маркл и принц Гарри показали новые фото своих детей

18:49

Зеленский сделал заявление о диалоге с Трампом и высмеял посредничество Орбана

18:47

Не США и не ЕС: стало известно, кто взял на себя военную поддержку Украины

Реклама
18:20

Седокова устроила концерт и попала в больницу: профессионально рыдает

18:04

Корабль подал сигнал бедствия: третий танкер РФ за два дня попал в катастрофу

17:54

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманВидео

17:46

Россияне с северокорейцами третьи сутки штурмуют позиции на Курщине – Сырский

17:32

Придут беды и проблемы со здоровьем: что нельзя делать с ножом 18 декабря

17:03

"Просто отличная мишень": РФ не жалеет северокорейцев и бросает на "мясные штурмы"

16:51

Почти никогда не используют: для чего нужен крючок на дверце автомобиля

16:49

Два украинских фильма - в списке лучших картин года по версии киноинститута Британии

16:18

Чем убрать налет под ободком унитаза: простой, но очень эффективный способ

16:08

Никогда не подведут: эксперт определил лучших для защиты собакВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять