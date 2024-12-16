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Зеленский должен быть готов к мирному соглашению с РФ: Трамп выдал неожиданное заявление

Юлия Закрепа
16 декабря 2024, 23:50обновлено 17 декабря, 00:33
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Трамп также хочет обсудить мирное урегулирование с российским диктатором Владимиром Путиным.
Зеленский должен быть готов к мирному соглашению с РФ: Трамп выдал неожиданное заявление
Трамп заявил о переговорах с РФ / коллаж: Главред, фото: Facebook, ОПУ

Коротко о главном:

  • Трамп заявил о заключении соглашения о завершении войны
  • Какой сигнал получил Зеленский

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к заключению соглашения о завершении войны.

Трамп также на брифинге добавил, что президент Украины получил сигнал, что "хочет мира". Этот вопрос Трамп собирается обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным.

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"Надо заключить соглашение", - заявил Трамп во время своего выступления.

Он добавил, что обсудит это с Путиным и Зеленским, потому что "его беспокоят фотографии резни в результате конфликта". Они ему напомнили времена гражданской войны в США 1861-1865 годов.

Трамп инфографика
Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

Поэтому Трамп заявил, что "это должно быть остановлено", однако не уточнил, идет ли речь об уступках территориями.

При этом он добавил, что большая часть спорной территории стала руинами и что на их восстановление уйдут века.

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Нидерландах сделали заявление о миротворцах и переговорах с РФ. Министр обороны Нидерландов заявил, что Европа должна проявить инициативу по мирным переговорам России и Украины раньше избранного президента США Дональда Трампа.

Стало известно, как Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров. Александр Хара считает, что избранный президент США Дональд Трамп будет давить на Киев и Москву. Эксперт считает, что Украина является "слабым звеном" в этой системе, потому что без военной помощи США не сможет продолжать сопротивляться.

Глава МИД страны-агрессора России Лавров выдвинул требования Украине для начала мирных переговоров. В Кремле раскрыли, что ключевой принцип заключается в том, чтобы Украина имела внеблоковый статус и ни в коем случае не вступила в НАТО.

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