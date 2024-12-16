Зеленский должен быть готов к мирному соглашению с РФ: Трамп выдал неожиданное заявление

Коротко о главном:
- Трамп заявил о заключении соглашения о завершении войны
- Какой сигнал получил Зеленский
Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к заключению соглашения о завершении войны.
Трамп также на брифинге добавил, что президент Украины получил сигнал, что "хочет мира". Этот вопрос Трамп собирается обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Надо заключить соглашение", - заявил Трамп во время своего выступления.
Он добавил, что обсудит это с Путиным и Зеленским, потому что "его беспокоят фотографии резни в результате конфликта". Они ему напомнили времена гражданской войны в США 1861-1865 годов.
Поэтому Трамп заявил, что "это должно быть остановлено", однако не уточнил, идет ли речь об уступках территориями.
При этом он добавил, что большая часть спорной территории стала руинами и что на их восстановление уйдут века.
Мирные переговоры с РФ - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Нидерландах сделали заявление о миротворцах и переговорах с РФ. Министр обороны Нидерландов заявил, что Европа должна проявить инициативу по мирным переговорам России и Украины раньше избранного президента США Дональда Трампа.
Стало известно, как Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров. Александр Хара считает, что избранный президент США Дональд Трамп будет давить на Киев и Москву. Эксперт считает, что Украина является "слабым звеном" в этой системе, потому что без военной помощи США не сможет продолжать сопротивляться.
Глава МИД страны-агрессора России Лавров выдвинул требования Украине для начала мирных переговоров. В Кремле раскрыли, что ключевой принцип заключается в том, чтобы Украина имела внеблоковый статус и ни в коем случае не вступила в НАТО.
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