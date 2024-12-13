Аргумент для достижения соглашения: стало известно, как Трамп может положить конец войне

Такая стратегия, как была с Талибаном, в случае Украины не сработает, считают эксперты.

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Стало известно, каким образом Трамп может закончить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

О чем идет речь:

Какие существуют уроки Афганистана для Трампа

Действительно ли членство в НАТО - ключ к решению конфликта

Бывший президент США Дональд Трамп обещал в 2023 году завершить войну между Украиной и Россией за сутки. Однако теперь он изменил свой подход, признавая, что эта задача гораздо сложнее, пишет Foreign Affairs.

Ситуация на фронте пока остается сложной, и для реального мира нужна либо победа одной из сторон, либо патовая ситуация. В то же время Владимир Путин убежден в якобы больших успехах своей армии.

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Во время своего первого президентства Трамп заключил соглашение с Талибаном, которое должно было принести мир в Афганистан. Однако после вывода войск США Талибан установил полный контроль над страной, что стало провалом этой стратегии.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Подобный подход в случае Украины также не сработает, считают эксперты. Все, чего может достичь Трамп в переговорах с Украиной, - это символические уступки Киева в обмен на определенные гарантии безопасности со стороны России.

Одним из ключевых рычагов для Украины может стать приглашение в НАТО.

Аналитики считают, что вступление Украины в Альянс станет весомым аргументом для достижения соглашения с Россией.

Однако проблема заключается в позиции некоторых членов НАТО, которые опасаются эскалации конфликта с РФ из-за вступления Украины. Это затрудняет любые перспективы быстрого урегулирования войны.

Без официального приглашения в НАТО шансы посадить Путина и Зеленского за один стол переговоров остаются минимальными.

Возможность окончания войны в Украине

Ранее также Главред писал, как Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров. Дипломат Александр Хара считает, что новоизбранный президент будет давить и на Киев, и на Мрскву.

Кроме этого, дипломат Хара описал опасность для Украины. Таким образом война может возобновиться после завершения президентской каденции Трампа.

В то же время ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман также придерживается мнения, что в США хотят приостановить войну. Он считает, что союзники будут предлагать мирный путь прекращения боевых действий.

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Что такое Foreign Affairs? Foreign Affairs - это американский журнал о международных отношениях и внешней политике США, который издается Советом по международным отношениям, некоммерческой, беспартийной членской организацией и мозговым центром, специализирующимся на внешней политике и международных делах США. Печатный журнал, основанный 15 сентября 1922 года, выходит каждые два месяца, а на веб-сайте ежедневно публикуются статьи и антологии каждые два месяца, пишет Википедия.

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