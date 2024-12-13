Аргумент для достижения соглашения: стало известно, как Трамп может положить конец войне

О чем идет речь:
- Какие существуют уроки Афганистана для Трампа
- Действительно ли членство в НАТО - ключ к решению конфликта
Бывший президент США Дональд Трамп обещал в 2023 году завершить войну между Украиной и Россией за сутки. Однако теперь он изменил свой подход, признавая, что эта задача гораздо сложнее, пишет Foreign Affairs.
Ситуация на фронте пока остается сложной, и для реального мира нужна либо победа одной из сторон, либо патовая ситуация. В то же время Владимир Путин убежден в якобы больших успехах своей армии.
Во время своего первого президентства Трамп заключил соглашение с Талибаном, которое должно было принести мир в Афганистан. Однако после вывода войск США Талибан установил полный контроль над страной, что стало провалом этой стратегии.
Подобный подход в случае Украины также не сработает, считают эксперты. Все, чего может достичь Трамп в переговорах с Украиной, - это символические уступки Киева в обмен на определенные гарантии безопасности со стороны России.
Одним из ключевых рычагов для Украины может стать приглашение в НАТО.
Аналитики считают, что вступление Украины в Альянс станет весомым аргументом для достижения соглашения с Россией.
Однако проблема заключается в позиции некоторых членов НАТО, которые опасаются эскалации конфликта с РФ из-за вступления Украины. Это затрудняет любые перспективы быстрого урегулирования войны.
Без официального приглашения в НАТО шансы посадить Путина и Зеленского за один стол переговоров остаются минимальными.
Возможность окончания войны в Украине
Ранее также Главред писал, как Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров. Дипломат Александр Хара считает, что новоизбранный президент будет давить и на Киев, и на Мрскву.
Кроме этого, дипломат Хара описал опасность для Украины. Таким образом война может возобновиться после завершения президентской каденции Трампа.
В то же время ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман также придерживается мнения, что в США хотят приостановить войну. Он считает, что союзники будут предлагать мирный путь прекращения боевых действий.
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