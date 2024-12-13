"Вызывает настоящий восторг": защитники переигрывают РФ на ключевом направлении

Ключевое:
- "Азов" наносит потери врагу в Торецке
- Армия РФ вынуждена атаковать город в лобовую
На Торецком направлении украинские защитники наносят врагу значительные потери.
Как рассказал блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников на своей странице в Telegram, то, как там "Азов" утилизирует врага, вызывает настоящее восхищение.
Воины держат ключевой для обороны оккупантов правый фланг, поэтому переигрывают РФ, таким образом заставляя врага атаковать Торецк в лобовую.
"А в лобовую враг хоть и продвигается, но легко это не дается. И даже сложно не дается. А дается с максимально возможными для них потерями. Враг продвигается там исключительно из-за того, что реализует существенное преимущество в личном составе и артиллерии", - говорится в сообщении.
Однако ключевым моментом, по словам блогера, является то, что согласно планам агрессоров, они сейчас уже бы давно должны были формировать юго-западный фас охвата Константиновки, а не биться о стену обороны Торецка.
"Четыре месяца длится оборона города, дольше длится только оборона Часового Яра, где также стоят настоящие украинские титаны!", - резюмировал военный обозреватель.
Ситуация на фронте - что известно
Как сообщал Главред, недавно военный эксперт дал однозначный ответ, может ли армия РФ захватить Запорожье. Ни для кого давно не секрет, что оккупанты стремятся захватить всю территорию Запорожской и Херсонской областей.
В то же время на Покровском направлении, как сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский, приходится "принимать нестандартные решения". Противник превосходит ВСУ в живой силе, а также пытается прорвать оборону наших войск.
А вот на Харьковщине ВСУ закрепились на новых рубежах, выбив агрессора с его позиций. Как результат, враг отказывается выполнять приказы.
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Город Торецк - что о нем известно
Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия.
Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.
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