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"Вызывает настоящий восторг": защитники переигрывают РФ на ключевом направлении

Даяна Швец
13 декабря 2024, 10:13
273
На Торецком направлении оккупанты, если и продвигаются, то с максимально возможными для них потерями.
ВГУ, Торецк
ВСУ наносят немалые потери РФ в Торецке / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Ключевое:

  • "Азов" наносит потери врагу в Торецке
  • Армия РФ вынуждена атаковать город в лобовую

На Торецком направлении украинские защитники наносят врагу значительные потери.

Как рассказал блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников на своей странице в Telegram, то, как там "Азов" утилизирует врага, вызывает настоящее восхищение.

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Воины держат ключевой для обороны оккупантов правый фланг, поэтому переигрывают РФ, таким образом заставляя врага атаковать Торецк в лобовую.

"А в лобовую враг хоть и продвигается, но легко это не дается. И даже сложно не дается. А дается с максимально возможными для них потерями. Враг продвигается там исключительно из-за того, что реализует существенное преимущество в личном составе и артиллерии", - говорится в сообщении.

Торецк Инфографика
​ Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Однако ключевым моментом, по словам блогера, является то, что согласно планам агрессоров, они сейчас уже бы давно должны были формировать юго-западный фас охвата Константиновки, а не биться о стену обороны Торецка.

"Четыре месяца длится оборона города, дольше длится только оборона Часового Яра, где также стоят настоящие украинские титаны!", - резюмировал военный обозреватель.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, недавно военный эксперт дал однозначный ответ, может ли армия РФ захватить Запорожье. Ни для кого давно не секрет, что оккупанты стремятся захватить всю территорию Запорожской и Херсонской областей.

В то же время на Покровском направлении, как сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский, приходится "принимать нестандартные решения". Противник превосходит ВСУ в живой силе, а также пытается прорвать оборону наших войск.

А вот на Харьковщине ВСУ закрепились на новых рубежах, выбив агрессора с его позиций. Как результат, враг отказывается выполнять приказы.

Другие важные новости о фронте:

Город Торецк - что о нем известно

Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия.

Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

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