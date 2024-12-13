Может ли армия РФ захватить Запорожье: военный эксперт дал однозначный ответ

У российских захватчиков есть амбициозные планы на юге Украины.

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Военный эксперт дал ответ, может ли армия РФ захватить Запорожье/ коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Основные тезисы Селезнева:

Армия РФ сейчас не имеет возможности захватить Запорожье

Однако оккупанты стремятся захватить всю территорию Запорожской и Херсонской областей

Армия страны-агрессора России сейчас не имеет возможности, чтобы захватить город Запорожье. Однако российские оккупанты имеют амбициозные планы и стремятся взять под контроль всю территорию Запорожской и Херсонской областей.

Чтобы реализовать этот план, захватчики задействуют свои ресурсы. Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

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"Для реализации этого плана враг задействует свои ресурсы. Но ресурсов на этом участке фронта не хватает. Поэтому он может даже и не мечтать о том, что сможет взять под контроль областной центр Запорожья. Слишком много ему надо там сосредоточить, чтобы реализовать этот план", - подчеркнул Селезнев.

Однако российские захватчики столкнутся на этом участке фронта с "определенными неудобствами". Враг понесет потери, но не будет способен продвинуться вперед, считает эксперт.

"Силы обороны провели немало мероприятий по созданию фортификаций на этом участке фронта. Поэтому все попытки врага продавить нашу оборону, найти слабые места превращаются в ничто. Враг несет потери, но не способен продвинуться вперед. Это не значит, что он остановится. Враг будет лезть вперед, но я не уверен, что он сможет достичь тактических успехов на этом участке фронта. Точно я могу сказать, что атака на Запорожье с целью его оккупации для врага в целом недоступна", - сказал Селезнев.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что враг отказывается от штурмов "в лоб " - в Нацгвардии прокомментировали тактику РФ. Российские оккупанты пытаются зайти в Покровск всеми возможными способами.

Как сообщалось ранее, ВСУ могут попасть в окружение - аналитики предупредили об угрозе. Российские оккупанты усиливают давление на участке фронта возле Успеновки.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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