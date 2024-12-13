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На Кавказе поднимают головы силы сопротивления: Чечню могли атаковать не ВСУ

Даяна Швец
13 декабря 2024, 09:04
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Российские спецслужбы, по словам Свитана, в последнее время пытаются остановить протестное движение.
солдаты, Кадыров
На Кавказе могло начаться внутреннее движение / Коллаж: Главред, скриншот, фото Википедия

Что сказал Свитан:

  • По внутренним войскам Кадырова могли отработать местные силы
  • Спецслужбы РФ пытаются подавить протестные настроения на Кавказе

Недавно Грозный в третий раз с начала вторжения РФ в Украину подвергся атаке дронов.

Как предположил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ запаса Роман Свитан, атака могла быть осуществлена не руками Украины, а местными силами сопротивления. Свое мнение он высказал в комментарии 24 Каналу.

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Военный эксперт Роман Свитан напомнил, что кадыровцы - это все же Росгвардия.

По мнению полковника запаса ВСУ, по ним вполне вероятно могут отработать и местные силы, ведь они считаются внутренними войсками Кадырова.

"Есть вероятность того, что это работа внутреннего сопротивления, которое сейчас поднимает голову на севере Кавказа. Российские спецслужбы как раз в последнее время пытаются остановить это внутреннее движение", - отметил аналитик.

Однако и тот факт, что атаку по Грозному осуществить беспилотники ВСУ, исключать, по мнению Свитана, не стоит.

"Однако тогда вопрос, почему не ударили по НПЗ", - интересуется эксперт.

Взрывы в Чечне - что известно

В ночь на 12 декабря, около полуночи, на Чечню была осуществлена атака дронов. Как результат, зафиксирован удар по территории военного объекта. В сети писали о прилете по зданию полка МВД в Грозном - также минимум 5 машин "скорой" отвезли жертв попадания в ближайшую больницу.

После атаки БПЛА на Грозный Кадыров, предсказуемо, набросился с угрозами на Украину. Он утверждает, что его приспешники готовы отомстить Украине за атаку на спецполк.

Кроме этого, в начале декабря дрон попал в казарму спецназа Кадырова. Очевидцы сообщали о серьезных разрушениях.

Больше интересных военных новостей:

Кто такой Рамзан Кадыров

Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта 2004 года. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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