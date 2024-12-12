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40 000 солдат НАТО могут отправиться в Украину: что задумали Макрон с Туском

Даяна Швец
12 декабря 2024, 01:18
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Широкое международное представительство в составе миссии снизит риск нового вторжения России.
войска нато, макрон, туск
40 тысяч европейских солдат могут быть отправлены в Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Сейчас создается план европейской миротворческой миссии
  • К проекту может присоединиться Германия, Франция, Польша, страны NB8 и Великобритания

12 декабря президент Франции Эммануэль Макрон посетит Варшаву, чтобы обсудить с премьер-министром Польши Дональдом Туском планы по европейской миротворческой миссии, направленной на сохранение суверенитета Украины в контексте возможного соглашения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

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Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Камиль Гранд отметил, что предложенная Францией миссия имеет целью обеспечить соблюдение прекращения огня и линии разграничения в Украине, чтобы исключить нарушение этих условий со стороны Кремля.

Идея о направлении войск НАТО в Украину была впервые высказана Макроном в феврале этого года, хотя тогда он не уточнил деталей.

Впоследствии, во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 11 ноября, он развил это предложение. Еще одна встреча с лидерами скандинавских и балтийских стран (NB8) и Польши состоялась 27 ноября в Харпсунде, где эта инициатива также обсуждалась.

Эли Тененбаум, директор Центра исследований безопасности при Французском институте международных отношений, пояснил, что миссия может включать около 40 тысяч военнослужащих, организованных в пять бригад. Польша может взять на себя командование одной из них.

Эту информацию подтвердили изданию Politico европейский дипломат и французский чиновник.

По мнению Гранда, широкое международное представительство в составе миссии снизит риск нового вторжения России. Среди стран, которые могут присоединиться к проекту после выборов, он называет Германию, Нидерланды, а также ключевых участников - Францию, Польшу, страны NB8 и Великобританию.

Другие важные международные новости

Как сообщал Главред, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал старт переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, они могут начаться этой зимой.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп на первый день президентства готовит "громкий старт". Он планирует подписать более 25 указов, в частности по иммиграции и энергетике.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о вступлении в НАТО. По его словам, Украина не хочет втягивать своих партнеров в войну и понимает, что Альянс не может принять ее во время войны.

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Союзники помогли подготовить на полигонах ЕС тысячи украинских военных и обещают продолжать обучение для бойцов ВСУ.

По состоянию на данные 2023 года за 17 месяцев в Британии 30 тысяч солдат досрочно прошли обучение. Правительство Великобритании говорит, что программа обучения является беспрецедентной со времен Второй мировой войны.

В 2023 году Палата депутатов Чехии одобрила предложение правительства, и украинские воины смогли продолжить обучение в Чехии в 2024-м.

В течение 2023 года в Чехии прошли обучение около 3500 украинских военнослужащих, еще около 500 обучили чешские инструкторы на территории Польши.

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НАТО ВСУ миротворческая миссия Дональд Туск Эммануэль Макрон война России и Украины
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