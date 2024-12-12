40 000 солдат НАТО могут отправиться в Украину: что задумали Макрон с Туском

Ключевое:
- Сейчас создается план европейской миротворческой миссии
- К проекту может присоединиться Германия, Франция, Польша, страны NB8 и Великобритания
12 декабря президент Франции Эммануэль Макрон посетит Варшаву, чтобы обсудить с премьер-министром Польши Дональдом Туском планы по европейской миротворческой миссии, направленной на сохранение суверенитета Украины в контексте возможного соглашения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.
Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Камиль Гранд отметил, что предложенная Францией миссия имеет целью обеспечить соблюдение прекращения огня и линии разграничения в Украине, чтобы исключить нарушение этих условий со стороны Кремля.
Идея о направлении войск НАТО в Украину была впервые высказана Макроном в феврале этого года, хотя тогда он не уточнил деталей.
Впоследствии, во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 11 ноября, он развил это предложение. Еще одна встреча с лидерами скандинавских и балтийских стран (NB8) и Польши состоялась 27 ноября в Харпсунде, где эта инициатива также обсуждалась.
Эли Тененбаум, директор Центра исследований безопасности при Французском институте международных отношений, пояснил, что миссия может включать около 40 тысяч военнослужащих, организованных в пять бригад. Польша может взять на себя командование одной из них.
Эту информацию подтвердили изданию Politico европейский дипломат и французский чиновник.
По мнению Гранда, широкое международное представительство в составе миссии снизит риск нового вторжения России. Среди стран, которые могут присоединиться к проекту после выборов, он называет Германию, Нидерланды, а также ключевых участников - Францию, Польшу, страны NB8 и Великобританию.
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