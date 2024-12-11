'Приглашение дается всей территории Украины': Зеленский - о вступлении в НАТО

Приглашение является первым шагом к членству, который даст четкий сигнал агрессору, что Украина станет частью Альянса, отметил президент.

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Приглашение в НАТО - это первый шаг к миру / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

Украине нужно приглашение в НАТО как гарантия безопасности

Приглашение в НАТО должно распространяться на всю территорию Украины

Украина не хочет втягивать своих партнеров в войну и понимает, что НАТО не может принять ее во время войны

Украине необходимо получить приглашение в НАТО в качестве гарантии безопасности. Приглашение должно распространяться на всю территорию Украины в пределах международно признанных границ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBN.

"Приглашение в НАТО - это первый шаг. Это еще не НАТО, но добрая воля. Но что важно - это всегда честные отношения. Приглашение - это честный ответ, будет ли Украина в будущем в НАТО. И это важно сделать, и это первый шаг который, кстати, дает четкий сигнал Путину или любому агрессору будущем. Дает сигнал - Украина будет членом НАТО", - отметил президент. видео дня

По его словам, Украина не стремится втягивать своих партнеров в войну. Зеленский отметил, что Соединенные Штаты и другие союзники не могут принять Украину в НАТО во время войны, и Киев это понимает, поэтому речь идет о получении приглашения в Альянс как первого шага к членству.

"Но если мы хотим реально закончить войну, мы должны дать Украине НАТО. Приглашение дается всей территории Украины в международно признанных границах. Здесь даже не о чем говорить, потому что это наша Конституция, международное право, нельзя его нарушать. А вот действия Альянса могут быть на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, потом с будущим расширением", - подчеркнул глава государства.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, Украина продолжает активно работать над вступлением в НАТО, что является ключевой стратегией для обеспечения национальной безопасности, заявил Егор Чернев. Он подчеркнул, что только статья 5 Североатлантического альянса предоставляет реальные гарантии защиты, а никакие соглашения по безопасности не могут заменить полноправное членство в НАТО.

Президент также заявил, что Украина пока не может быть членом НАТО, но может получить приглашение в Альянс. Президент планирует обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом.

Министерство иностранных дел Украины отметило негативный опыт Будапештского меморандума и призвало США, Великобританию и других международных партнеров поддержать кандидатуру Украины для вступления в НАТО.

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Что известно о CBN? Christian Broadcasting Network (CBN), или Си-Би-Эн - американская консервативная христианская религиозная телерадиокомпания. Основана телеевангелистом Пэтом Робертсоном в 1961 году. Программы CBN ежедневно выходят в эфир в 140 странах и транслируются на более чем 40 языках, пишет Википедия.

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